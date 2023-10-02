不只馬文君挨轟「賣國立委」 吳斯懷等人也被扣共諜之名
國民黨立委馬文君遭控洩密潛艦國造，更被砲轟是「賣國立委」，近年來被冠上「共諜」的人物，最為人所知莫過於國民黨立委吳斯懷，昔曾赴中國參加官方舉辦「紀念孫中山先生150誕辰」活動，正襟危坐聆聽習近平談話挨轟「聽訓」；而前立委邱毅也曾上央視節目大談台灣軍事部署，遭質疑洩漏國家機密引發爭議；而在上屆總統大選期間，有自稱中國間諜的男子王立強，指控受中國籍向心夫婦指揮，要協助韓國瑜上位，最終向心夫婦獲不起訴確定。
記者陳威叡／台北報導
退役中將、前陸軍副總司令吳斯懷，目前為國民黨不分區立委，多年前遭爆赴中國出席官方舉辦的「紀念孫中山先生150誕辰」活動，正襟危坐聆聽習近平談話挨轟「聽訓」，外界質疑退役將領領國家俸祿，卻到中國參加官方會議。
此外吳斯懷曾向行政院提出書面報告，質疑中國軍機繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差極大，認為在法理上並不能算是對台有顯著的挑釁意味，要國防部不要誤導，爭議言行再記上一筆。
而前立委邱毅則在多年前大辣辣在央視節目《海峽兩岸》談論台灣軍事部署，並介紹由中科院研發的紅隼火箭彈數量與詳細位置，遭質疑洩漏國家機密，對此國防部更嚴正聲明稱「此行為極不足取」，也遭外界冠上共諜之名。
而在2019年總統大選期間，有自稱中國間諜的男子王立強，指控受中國籍向心夫婦指揮，要協助國民黨總統候選人韓國瑜上位，更稱兩人是基於為中國軍事、行政、黨務機構來發展組織，企圖以資金介入操控台灣選舉結果。最終因罪證不足確定不起訴。