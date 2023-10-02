李孝利也瘋玩！EPIK App教學：用「AI Yearbook」做90年代畢業照
▲連李孝利都著迷，EPIK App三步驟教學，用「AI Yearbook」快速做出90年代復古美式畢業照。（圖／取自「Open AI Master」）
實習記者曾郁淇／綜合報導
2023-10-02 17:58:21
人工智慧AI製圖日漸流行，最近在韓國爆紅的「AI美式證件照」潮流席捲全球，連李孝利、劉在石、HaHa等韓星藝人都熱衷參與。這股流行起源於《Epik》AI照片編輯手機App新功能，根據你的照片使用人工智慧技術製作 ，任何人都可以體驗90年代美式證件照，令人想起懷舊美國青春電影。
可以透過 App Store 或 Google Play 免費下載，使用 Epik AI Yearbook 功能則需要付費。Epik AI Yearbook 用法簡單，只需要上載8至12張自己的人像照片，選擇自己的性別及AI照片編輯方案，等待Epik應用程式製作。「Standard方案」價錢約為台幣120元，會在24小時內提供60張證件照；而「Express方案」價錢約台幣190元，會在2小時內提供60張AI證件照。 ▲ Aj Raval分享畢業照。（圖／翻攝Instagram） 🟡3步驟做出90年代復古畢業照 📍步驟1： 下載 EPIK App，在「編輯」頁面上點選「AI Yearbook」功能，這個就是美式證件照模板。接著上傳8至12張自拍照，會呈現正確和錯誤的照片範例供用戶參考，盡量選擇臉部大小適中且清晰、未修圖、各種角度表情的自拍照。 📍步驟2： 選擇你想製作的AI美式證件照性別，再選擇Standard 方案或是 Express 方案，Standard 產圖速度比較久，如果出現「售完」就代表目前很多人正在排隊，需要等一下才能買。 📍步驟3： 產圖完成之後，回到編輯頁面，點進AI Yearbook功能裡，在「我的 Yearbook」中會出現剛剛製作好的「Yearbook 檔案 #1」，點入就是全部60張 AI 美式證件照片。 ▲李孝利用AI做復古證件照。（圖／IG@lee_hyolee）