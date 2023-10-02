▲網傳「別打新冠疫苗BXX.1.5」疾管署澄清　不實謠言連疫苗名字都寫錯！

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國內疫苗為XBB.1.5 並非BXX.1.5疫苗對於網路謠傳的不實訊息，疾管署先對疫苗名稱作出澄清表示，國內提供之COVID-19疫苗為「XBB.1.5」，並非網傳的「BXX.1.5」，而XBB.1.5疫苗是經食藥署核准莫德納專案輸入。
由於目前國內外COVID-19疫情持續且以XBB為主流病毒株，疾管署考量國內本土併發症中65歲以上民眾佔7成以上，為降低感染COVID-19後併發重症和死亡風險，便於今年9月26日優先開放65歲以上民眾接種。
對於疫苗保護力的部分，疾管署說明，莫德納XBB.1.5疫苗與先前已核准的莫德納疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性，動物試驗及小規模免疫原性試驗結果顯示，施打XBB.1.5疫苗，可誘發對抗XBB變異株病毒（如：XBB.1.5、XBB.1.16）較佳的中和抗體免疫反應。
而對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，疾管署提到，莫德納XBB.1.5疫苗也可誘發相似的中和抗體免疫反應，對目前流行的變異病毒株可提供保護效益優勢。
美國已核准提供接種 並非拿國人健康當白老鼠在安全性方面，也並非不實訊息中所說的「有什麼副作用還不得而知」。疾管署表示，施打莫德納XBB.1.5 疫苗追加劑發生的局部／全身性不良反應與先前已核准的莫德納疫苗相似，以輕中度不良反應為主。
針對不實訊息中提到的「美國人自己都沒打」、「拿國人健康做白老鼠」的部分，疾管署也回應，美國FDA於今年9月11日已核准莫德納XBB.1.5疫苗適用滿6個月以上民眾接種（滿6個月至11歲為核准EUA，滿12歲以上為BLA），而美國CDC也於9月12納入接種建議提供滿6個月以上民眾接種。
另外，日本也在9月20日起提供滿6歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗。疾管署表示，XBB.1.5疫苗接種建議是由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）參酌WHO及國際各國建議、莫德納 XBB.1.5疫苗臨床試驗報告、用法用量與國內目前COVID-19疫苗儲備及使用情形訂定。
疾管署強調，國內COVID-19疫苗接種與國際各國一致，呼籲符合資格對象依開打時程前往接種，提升個人保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59479
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