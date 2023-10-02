亞運籃球／不敵中國2米高塔！中華女籃60:104慘敗　結束亞運賽程

杭州亞運中華女籃的賽程在今（2）日告終，由於小組賽戰績不是很理想，此役8強的對手是實力出色、身高絕對優勢的中國大陸，台灣女將們雖然在首節拚盡力全力取得領先，但後三節仍然「恨天高」，以60:104敗下陣來。 我是廣告 請繼續往下閱讀 這一屆女籃雖是國內一時之選，但從最近幾次的國際賽來看，我們和亞洲列強之間的差距正在被拉開，已是不爭的事實。小組賽接連輸給韓國和朝鮮，更只贏泰國4分，展現出來的競爭力差強人意。今天面對由身高211公分、亞洲超級中鋒韓旭坐鎮的中國隊，中華女籃首節驚豔的以24:22領先，但第二節中國隊統治籃板，打出25:7的高潮，半場47:31領先，且就此延長而去。中華女籃後兩節都輸14分，最終以44分之差敗給對手，從內容來看，實在已經盡力。中國隊201公分的李月汝拿29分，李夢有26分，韓旭攻下25分；中華女籃以黃鈴娟的13分為最高。更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。亞運籃球／中華隊3X3小將奪金激勵老大哥 桑總盼延續他們的喜訊亞運籃球／中華隊勝哈薩克晉級八強！李亦伸：下一戰有機會贏日本亞運籃球／中華男籃8強對決日本 取勝關鍵是防守三分和球的流動亞運籃球／林庭謙持球時間減少 桑總：讓他在有效的接球下進攻