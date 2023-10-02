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明年托育補助調高！公托7千、準公托1.3萬　「這些」族群補助更高

▲明年托育補助調高！公托7千、準公托1.3萬　「這些」族群補助更高
▲明年托育補助調高！公托7千、準公托1.3萬　「這些」族群補助更高

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】為協助送托家庭減輕經濟負擔，行政院9月25日拍板明（113）年1月起，托育補助再調高，送托公共托育機構者，原先每月補助5,500元，將調升至7,000元；送托準公共托育服務者原先每月補助8,500元，則調升為1萬3,000元，另外中低收入戶、弱勢家庭等還有加碼補助。

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托育補助再調升　預估1年9.5萬兒童受益

社會及家庭署於9月26日在新聞稿中提到，明年1月起將每名幼兒托育費用由原先控制在家庭可支配所得10%－15%降低為5%－10%，送托公共托育機構者每月補助7,000元、送托準公共托育服務者每月補助1萬3,000元。

因應托育補助再調高，社會及家庭署表示，明年預算預計將增加39.9億元，共計112.7億元，預估1年會有9.5萬名兒童受益。

而行政院已於今（112）年8月31日核定修正「我國少子女化對策計畫（107年至113年）」，在未滿2歲嬰幼兒照顧部分，考量現階段家外送托家庭的托育費用較2至6歲幼兒園負擔高，調高托育補助。

調高托育補助後，使送托公共化托育機構者平均約負擔2,000－3,500元、送托準公共保母者約2,500－3,500元、送托準公共托嬰中心者約4,500－5,500元。而行政院

中低收、低收、弱勢、子女≧2名　補助更高減負擔

另外，中低收入戶則再調高1,000元、低收入戶及弱勢家庭再調高2,000元。面對少子化社會，為鼓勵生育，第2名子女再調高1,000元、第3名以上子女再調高2,000元，期望能大幅降低育兒家庭托育負擔。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59432

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