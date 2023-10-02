放假月台塞爆！日新幹線「希望號」3大連假取消自由座 盼緩擁擠
每到連續假期，高鐵、台鐵總是一位難求，在中秋假期最後一天（1日），高鐵台中站還出現了排自由座的人龍，不僅月台塞滿等車人潮，排隊人龍更是一路綿延到站外，引起輿論關注。不過看到運能高於台灣高鐵的日本新幹線，早在已針對連假人潮問題進行應對，上月JR東海與JR西日本宣布，往來東京跟博多的新幹線「希望號」（のぞみ），碰上大型連續假期如過年期間，均改為對號座，不開放自由座，藉此減少車站擁擠的情況。
國際中心徐筱晴／綜合報導
據日本媒體報導，JR東海與JR西日本在9月中旬時指出，日本的大型連續假期如年底過年、黃金周、傳統節日盂蘭盆節期間，旅客排隊等待自由座總使得月台人滿為患，進而造成火車誤點。針對此情形，兩家公司宣布，未來黃金周、盂蘭盆節、新年等三大連假，將把自由座車廂改為對號座，約增加250個座位，對號座總數增加約兩成，達到1300個。最先開始實施的將會是今年「年末年始」新年假期的12月28日至明年1月4日這段期間。
不過乘客若是持有自由座的特急券，仍可以站在車廂與車廂之間的空間。此外，「希望號」之外的「光號」（ひかり）、「回聲號」（こだま）、「瑞穗號」（みずほ）、「櫻號」（さくら）列車仍會照常設置自由座。
希望號是由是日本東海旅客鐵道（JR東海）所屬的東海道新幹線和西日本旅客鐵道（JR西日本）所屬的山陽新幹線上所運行的多種新幹線列車等級中，時間最短、平均車速最快的列車等級，於東京至博多間運行。目前1至3號車廂為自由座，4到7號、11至16號車廂對號座、8到10號車廂為綠色車廂（商務車廂）。
JR東海等公司表示，過去旅客要排自由座時，月台總是有長長人龍，導致旅客上下車時間拉長，造成新幹線誤點的情況，希望能透過這次變動，希望能改善月台的擁擠情況及讓班次準時。除了減少列車延誤外，若是月台候車的旅客過多時，也容易發生危險。因此，新幹線也從今年4月時在票價上進行變動，將尖峰期間的票價提高400日圓，藉此疏散搭車人潮。