亞運棒球／賽制規則懶人包一次看！兩隊勝負場數相同如何決定名次

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預賽 (10月1日至10月3日) - 預賽8支隊伍分為A、B兩組，A組球隊有日本、中國、菲律賓和寮國，B組球隊為中華隊、韓國、香港和泰國。
A、B組的隊伍將在各自的分組內進行單循環賽，每組前2名將晉級複賽，且會將兩隊之間的對戰成績帶入複賽，另一方面，分組3、4名則進入排名賽，同樣也會帶入對戰成績。
複賽 (10月5日至10月6日) - 該階段將有4隊進行交叉循環賽，即A組前2名與B組前2名進行交叉賽，複賽前2名隊伍將晉級金牌戰，後兩名則進入進行銅牌戰。
排名賽 (10月5日至10月6日) - A、B組3、4名共4支隊伍將進行交叉循環賽，目的是確定本屆賽事的5至8名。
銅牌戰 (10月7日中午12點) - 獲勝隊伍將拿下本屆亞運銅牌。
金牌戰 (10月7日晚上6點) - 複賽前2名的球隊將進行金牌戰，勝者獲得金牌，敗者為銀牌。
比賽賽制及規定：
1.每場比賽共有9局。
2.若一隊在五局結束時領先15分以上，或在七局時領先10分以上，該場比賽將提前結束。
3.若9局結束後雙方平手，將從10局延長賽實施突破僵局制，即開局兩位跑者分佔於一、二壘，由第3位打擊者進行打擊。
4.投手無投球限制。
5.亞運棒球不設置電視輔助判決。
若在資格賽、預賽、複賽或排名賽有兩隊以上勝負場數相同，將按以下順序決定名次：
1.兩隊之間的對戰勝負，勝者排名在前。
2.對戰優質率，高者排名在前。
3.責任對戰優質率，高者排名在前。
4.對戰打擊率，高者排名在前。
5.如上述條件都無法區分，將採用擲銅板方式決定名次。
何謂「對戰優質率（TQB）」？
「對戰優質率」是在循環賽中是決定隊伍排名的重要考量依據，用於處理勝負相同的情況，由於短期賽事中，每場必須分出勝負，不接受和局，因此當出現勝負相同且互有勝負的情況時，將計算對戰優質率來決定排名。
計算對戰優質率時，首先需要確定每一隊的得分率和失分率：
得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
最後，「對戰優質率」（TQB）則由得分率與失分率的差值計算而得，即：對戰優質率（TQB） = 得分率 － 失分率
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