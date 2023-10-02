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不見報復性出遊！東南亞旅遊「十一長假」等嘸中國觀光客

▲中國2023年的「十一長假」共有8天，大批民眾選擇出遊，但不少中國遊客並沒有回到疫情前最熱門的旅遊首選地點泰國、印尼等地。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國2023年的「十一長假」共有8天，大批民眾選擇出遊，但不少中國遊客並沒有回到疫情前最熱門的旅遊首選地點泰國、印尼等地。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國今年初宣布開放邊境後，外界多認為渴望解悶的中國遊客將會在連續假期「報復性出遊」，尤其是東南亞地區被認為是出國首選；然而在橫跨中秋節、中共建政國慶日兩大節日的「十一長假」期間，不少中國旅行社卻指出國內消費者對東南亞旅遊普遍「問的多、買的少」，尤其在電影《孤注一擲》還原中國在東南亞的詐騙產業鏈後，更多的遊客難以放下安全疑慮。

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中國今年熱賣的電影《孤注一擲》聲稱根據真實故事改編，雖未點名國名但畫面卻多指涉柬埔寨、使用高棉文等，甚至引發柬埔寨政府抗議，而此前在「五一」假期也發生有中國遊客在印尼熱門旅遊地峇里島遇害的消息，前往東南亞國家旅遊是否安全的問題，也再次在中國社群媒體與網路上引起爭議。

根據《中國新聞週刊》報導，今年選擇入境東南亞的中國遊客幾乎只有疫情前的25%至30%左右，以疫情之前的北京飛泰國航班為例，航線每天會有3趟，但現在每週才開通3班。北京陽光假期國際旅行社負責人付崢指出，在十一長假間中國遊客減少赴東南亞旅遊原因包含簽證辦理時間長、旅遊成本增高、治安考量等等。

付崢表示，目的地飯店與交通費用、缺乏中文導遊等原因等於變相推高旅遊成本，再加上中國消費者如今花錢更加謹慎，一旦發現辦理簽證的時間太長、航班供給數量太少，就會產生像現在「諮詢量多、成交量少」的情況。

懶貓旅行創始人趙俊則在受訪時提到，東南亞治安狀況也是民眾前往旅遊的重要考量，其公司每天都會接到數通電話詢問「安全嗎？」；他提到，事實上東南亞不缺遊客，而是少了中國遊客。從去年冬天開始，有大批歐洲人因為地緣政治衝突、物價通膨等影響，轉而前往東南亞地區避寒度假，所以當地住宿交通費用也被哄抬起來。

根據泰國旅遊和體育部公布數據，今年1至7月期間只約有183萬名中國遊客造訪泰國，這使中國不再是泰國最主要的觀光客源地，泰國官方此前更是預期中國入境人數會有700萬人次，如今看來至少少了200萬人次。

2023 年的中國遊客入境人數比官方原先預期的 700 萬人次目標，至少少了 200 萬人次。

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