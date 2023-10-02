青壯年扶養負擔全台最高！北市加碼2族群租金補貼 最高再領6000
內政部國土管理署本（10）月起，將陸續開始核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，台北市政府都市發展局經考量北市青壯年人口扶養負擔為全台最高，因此為減輕該類類族群沉重租屋負擔，將家庭成員範圍擴大至同戶籍內直系親屬，若設籍且租屋於臺北市、家庭成員符合所得標準(平均每人每月28,520元以下)，且有扶養成年子女或父母者，可於受理期間向北市都發局提出加碼申請。
記者林莞茜／綜合報導
北市都發局表示，112-113年度住宅加碼補貼於112年10月2日至114年3月31日受理，有鑒於內政部雖針對低收、單身青年或育兒家庭等族群加乘補助，但由於家庭成員定義上僅限縮於申請人、配偶及未成年子女，同戶籍成年直系親屬（父母、成年子女）則不計入家庭成員；在對照台北市過去民間租金分級補貼制度影響差異後，內政部制度對於扶養長者及成年子女等族群造成影響衝擊，考量本市青壯年人口扶養負擔為全台最高，因此，為減輕此類族群沉重租屋負擔，將家庭成員範圍擴大至同戶籍內直系親屬。
北市都發局說明，符合資格民眾，可透過都發局租金補貼網線上提出申請，或自行上網下載紙本申請書以「掛號郵寄」方式（以郵戳為憑）至都市發展局中區辦公室申請，另外，欲親自送件之民眾，今年採隨到隨辦方式，可至都市發展局中區辦公室臨櫃辦理，服務時間為9:00至17:00，為提供便民服務，受理櫃檯中午不休息，請民眾出門前請檢視各項資料是否齊全，以免多次往返造成不便。