名家論壇》單厚之／柯文哲要比民調，國民黨怕什麼？

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柯文哲在此時拋出「一定合」、「比民調」，頗有放手一搏的味道。一方面告訴所有非綠的選民，自己和民眾黨有合作的意願，將藍白不能合的責任推給國民黨；另一方面，若藍白比民調，也是柯文哲相對有勝算的方式，可以達到「以戰逼和」的效果。
國民黨方面則質疑柯文哲的說法一變再變，短短幾天之內從「去死吧」到「一定合」又到「比民調」，搞不清楚柯文哲真實的想法。
對於藍白怎麼合，國民黨內的態度並不一致，黨主席朱立倫一直沒有設定任何的底線，也沒有否定「比民調」的可能性，侯辦也沒有明確表達態度，但趙少康和部分國民黨不分區立委，則都一口咬定國民黨不能當副的，藍白之間的口水戰也由此而起，
趙少康等人的邏輯很簡單，國民黨在區域立委的實力遠非民眾黨可以比擬，還有14+1（苗栗縣）個執政縣市，即便兩人民調相當，國民黨的綜合實力也遠超過民眾黨，沒有道理要國民黨拱手相讓。
以目前的氛圍來看，隨著投票日的接近，選民要求整合的壓力也逐漸變大，但若指望兩黨能夠談出一個各自都滿意、又下得了台的結果，難度還是非常的高，很可能根本談不成。柯文哲的訴求，很可能就是藍白破局時的拖辭，藉此爭取更多非綠支持者的同情；但若從另一個角度來看，柯文哲的建議，也可以是藍白合的契機。
既然兩黨要談到滿意困難重重、希望渺茫，兩黨比民調不啻是乾淨利落的方法。國民黨不願比民調，一是侯友宜未必同意，其次則是沒有必贏的把握。但以國民黨的資源，若能激勵士氣讓藍軍支持者回流，雖然不可能在讓民調追上領先的賴清德，但要在短時間內讓民調多幾個百分點，其實是有機會的。
目前多數民調侯友宜和柯文哲都在伯仲之間，無論國民黨是找韓國瑜出馬，或讓盧秀燕等縣市首長合體造勢，應該都可以一定程度拉抬侯友宜的民調，贏面其實不小。由於柯文哲在綠營支持者的仇恨值相當高，即便綠營支持者灌票，侯友宜也未必吃虧。與其拖拖拉拉到「藍白合」破局，倒不如答應柯文哲的提議，畢其功於一役，先分出主從，再來談合作的細節。
侯友宜之所以支持度會從當初將近4成的高峰，一路跌到如今2成上下，有很大的原因就是因為沒有展現出領導力和政治魅力，猶豫不決、不敢正面對決，只會加深民眾對侯友宜的負面印象，讓他的民調更難攀升。
如今侯友宜＋柯文哲兩人民調的總和，也僅與賴清德在伯仲之間，如果藍白整合的時間太晚，「1+1必然遠小於2，即便整合成功，結果很可能還是輸。更大概率是雙方一直隔空喊話到登記前，最終整合破局。既然口口聲聲都是大是大非，國民黨和侯友宜就不必在這些小節上大做文章，連柯文哲和民眾黨都不敢正面對決的候選人，選民又如何能指望他能打敗民進黨和賴清德。
●作者：單厚之／資深媒體人
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