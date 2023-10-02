國慶邀日本「翡翠騎士」來台表演　矢板明夫：「這一點」更有意義

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矢板明夫進一步指出，東京農業大學附屬的各級學校的啦啦隊是非常有名的。他們有一個著名舞蹈，叫做「青山岸邊」，是由一群男生，每個人舉著兩根白蘿蔔跳舞。俗稱「大根踊」，非常有儀式感。矢板明夫坦言他十分期待看到這個表演，更推薦大家若有時間，可以上Youtube看看。
後續矢板明夫又提到，去年國慶日，日本京都橘高校管樂隊（橘色惡魔）的演出獲得了巨大的成功，在台灣掀起一陣炫風，這也使得主辦方文化總會決定，今年邀請橘高校的主要競爭對手東農二高來台灣表演，希望透過加深和日本方面的青少年文化交流，使日台關係更上一層樓。
矢板明夫表示，去年京都橘高校來台灣，是和北一女中一起表演的。而這一次翡翠騎士來台灣，是和建中一起表演，相信一定會引起轟動。
不過除了「翡翠騎士」表演本身外，矢板明夫提到9月30日有不少日本地方媒體，報導了東農二高吹奏樂部成員特地拜訪富岡賢治市長，向市長匯報了10月上旬將來台灣表演、參加國慶日遊行的事宜。富岡市長則表示「台灣的食物很好吃，是一個很棒的地方。你們是高崎之光，得到這次機會很不容易。祝你們表演成功。」
而在報導當中，讓矢板明夫感到十分有意思的是，很多日本地方媒體的標題是「參加台灣的建國紀念日」，乍看之下很有新鮮感。「因為，第一，『台灣』以前很少出現在日本的地方媒體上；第二，日本的全國性大媒體，大部分不敢得罪北京，在報導台灣時，都盡量避開『國』這個字，國慶日也往往被寫成『雙十節』。而日本的地方媒體，大部分都沒有在中國派駐記者，所以直接用『國』稱呼台灣，也不怕中國抗議。」
矢板明夫在最後表示，「光憑這一點，我就認為，東農二高來台灣表演非常有意義。」