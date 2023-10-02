帶團沒人消費！女導遊氣炸「逼遊覽車停1小時」狂罵：不買就棄團

國慶邀日本「翡翠騎士」來台表演　矢板明夫：「這一點」更有意義

▲日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」本月將來台表演並參加國慶日遊行。（圖／高雄市政府提供）
▲日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」本月將來台表演並參加國慶日遊行。（圖／高雄市政府提供）

國際中心徐筱晴／綜合報導

繼日本京都橘高校「橘色惡魔」後，日本東京農業大學第二高等學校（東農二高）吹奏樂部「翡翠騎士」將在本月來台，並參加國慶日遊行，預計10月8日會先在高雄港七號碼頭登場，引起網路討論。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫透露，這件事情不僅被許多日本媒體報導，還有多數地方媒體都以「國」稱呼台灣，讓他認為「光憑這一點，東農二高來台灣表演非常有意義」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫1日在臉書上發文，先是介紹了位於群馬縣高崎市的東京農業大學附屬第二高中吹奏樂部，指出東農二高吹奏部在日本非常有名ㄝ經常在日本國內的重要比賽中取得好成績，因為身穿著綠色衣服表演，而得到一個愛稱叫做「翡翠騎士（EMERALD KNIGHTS）」。東農二高擁有悠久的歷史，他的母體是著名的東京農業大學，創辦人為幕末至明治時代的政治家、外交官榎本武揚。秉承農業是國家之本的思想，為日本培育了眾多的農業人才。

矢板明夫進一步指出，東京農業大學附屬的各級學校的啦啦隊是非常有名的。他們有一個著名舞蹈，叫做「青山岸邊」，是由一群男生，每個人舉著兩根白蘿蔔跳舞。俗稱「大根踊」，非常有儀式感。矢板明夫坦言他十分期待看到這個表演，更推薦大家若有時間，可以上Youtube看看。

後續矢板明夫又提到，去年國慶日，日本京都橘高校管樂隊（橘色惡魔）的演出獲得了巨大的成功，在台灣掀起一陣炫風，這也使得主辦方文化總會決定，今年邀請橘高校的主要競爭對手東農二高來台灣表演，希望透過加深和日本方面的青少年文化交流，使日台關係更上一層樓。

矢板明夫表示，去年京都橘高校來台灣，是和北一女中一起表演的。而這一次翡翠騎士來台灣，是和建中一起表演，相信一定會引起轟動。

不過除了「翡翠騎士」表演本身外，矢板明夫提到9月30日有不少日本地方媒體，報導了東農二高吹奏樂部成員特地拜訪富岡賢治市長，向市長匯報了10月上旬將來台灣表演、參加國慶日遊行的事宜。富岡市長則表示「台灣的食物很好吃，是一個很棒的地方。你們是高崎之光，得到這次機會很不容易。祝你們表演成功。」

而在報導當中，讓矢板明夫感到十分有意思的是，很多日本地方媒體的標題是「參加台灣的建國紀念日」，乍看之下很有新鮮感。「因為，第一，『台灣』以前很少出現在日本的地方媒體上；第二，日本的全國性大媒體，大部分不敢得罪北京，在報導台灣時，都盡量避開『國』這個字，國慶日也往往被寫成『雙十節』。而日本的地方媒體，大部分都沒有在中國派駐記者，所以直接用『國』稱呼台灣，也不怕中國抗議。」

矢板明夫在最後表示，「光憑這一點，我就認為，東農二高來台灣表演非常有意義。」


「翡翠騎士」將訪高雄　台3校排練、學日語迎貴客

「翡翠騎士」國慶將來台！文總赴日拜會　贈「洪瑞珍」感謝學生

不滿中華民國不見了！馬英九宣布不出席國慶　怒轟：國名何時改了

中國現「電動車墳場」　矢板明夫：習政權好大喜功、拍腦門治國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞