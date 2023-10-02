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台中新光三越周年慶5日起開打 祭出市場最強回饋陣容

▲台中新光三越周年慶5日起開打，擴大點數價值回饋消費者。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.2)
▲台中新光三越周年慶5日起開打，擴大點數價值回饋消費者。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.2)

記者金武鳯/台中報導

百貨業最大檔「周年慶」如火如荼開打，壓軸的新光三越台中店5日加入戰局。新光三越台中店今日宣布，將打造市場最強回饋陣容，包括百萬組化妝品特惠商品及最低33折明星夯品外，化妝品單筆滿2000元送2000點，全館累計5000元送5000點，以點數取代禮券，可以折抵現金、兌換逸品及扣點抽獎，有機會抽中法國巴黎來回機票，放大點數價值回饋消費者。

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新冠疫情趨緩，買氣回溫。新光三越台中店前三季創造170億元業績，較去年同期成長8%，其中化妝品、餐飲及旅遊類均有2位數成長。迎接周年慶，新光三越台中店引進不少全台或中部獨家新櫃，如人氣排隊名店樂子、日本復古星乃咖啡廳等，並打造中部獨家頂香專區與時尚高球專區，全力衝刺周年慶業績，整檔可望衝出49億目標。

▲台中新光三越周年慶5日起開打，主打化妝品，14大美妝品牌首日排隊不限量。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.2)
▲台中新光三越周年慶5日起開打，主打化妝品，14大美妝品牌首日排隊不限量。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.2)
值得一提的是，今年新光三越周年慶圖騰贈品，再度與寶可夢強強聯手，包括皮卡丘、妙娃種子及小火龍等超過20種寶可夢，將以像素風格和日式和風風格，分別現身好禮之列，預料將再度引爆全台寶可夢粉絲蒐藏風。周年慶5日登場，首日舉辦二場寶可夢見面會，皮卡丘將快閃現身。

繼去年點數行銷策略湊效後，新光三越今年依舊採取點數取代禮券行銷方式，新光三越會員點數skm points，不僅可以現金折抵（10點折抵1元），透過APP點數專區兌換夢幻逸品，包括Dyson六大精品家電，扣點數用市價81折起入手，還有扣100點抽法國巴黎來回機票，再抽iPhone、飯店住宿券等，擴大點數回饋規模。

配合周年慶，新光三越台中店推出日韓雙展接力登場，12日起至25日由日本商品展打頭陣，主打暢玩北海道及京都雙主題，有15家美食初登場，還有道地職人實演首度來台。接著於26日至11月6日登場的韓國商品展，將讓消費者韓味美食一站滿足。
 

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