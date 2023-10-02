高端流感疫苗惹議！公司晚間回應了：三期試驗表現優異

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據了解，家長不願意讓孩子接種高端疫苗的原因，一部分是因為新冠肺炎期間，高端疫苗多次出現效力及審核黑箱等爭議，雖後來加入世界衛生組織（WHO）團結試驗、技轉相關技術與公衛組織「藥品專利聯盟」（MPP），但至今仍未有詳細的三期臨床試驗結果，讓家長擔心「打了沒效怎麼辦」。
對此高端公司晚間發布新聞稿指出，高端四價流感疫苗合作廠商為韓國GC，該公司為韓國最大的流感疫苗供應商之一，也是目前泛美衛生組織（PAHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）最大的季節流感疫苗供應商，迄今已向全球63個國家供應流感疫苗，流感疫苗累計銷售劑量超過3億劑。
高端公司指出，該公司4價流感疫苗是WHO PQ認證產品，且具有原廠在韓國完成的三期完整數據，高端也在台大、長庚、三總、萬芳醫院完成一項台灣多中心第三期臨床試驗，且其數據優異，不論安全性與疫苗效力數據皆與歐洲疫苗競品一致。
至於這次高端公司採自有品牌原液分裝的模式代工疫苗，高端公司強調，醫藥產業具有高度專業性、並由複雜的全球供應鏈組成，疫苗產品最終成品的無菌製程分裝，也是十分常見的產業鏈專業分工事項，早年國內疫苗公司就是以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場，後來陸續建立自有產能，近年也接受中國大陸、以及美國充填代工業務，但始終是產業鏈全球化的一部分。