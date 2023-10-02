LINE突然狂刷「我是廢物」！怪異訊息自動傳停不了 解決方法曝光
LINE是台灣社會上最普遍使用通訊軟體，聯絡公事、與朋友交流都已經無法缺少它。不過近期就有民眾表示，LINE突然自動在群組狂刷「我是廢物」等怪異訊息，找不到停下來的手段，但其實這個問題在2年前就曾發生過，專家也給出解決方法。
記者潘毅/綜合報導
近期一位女網友在論壇Dcard上求助，表示自己的LINE出現異狀，會自動在一個數十人的大群組中，自動發出「我是X廢物」的詭異訊息，而且同群組的其他成員也都遇到這樣的情況，讓他們相當無奈「應該不是按到的，因為1分鐘內不小心按到那麼多次、而且打出來的字都一樣不太可能，在想會不會是LINE的bug？有人也遇到這種狀況嗎？」遭遇曝光後，不久就有內行網友解答，應該是「點到可以自動發訊息的釣魚連結」。
其實早在2021年時，LINE群組中就曾風行過惡作劇訊息，會有人傳遞一串不明連結，並打上優惠訊息或是吸睛標題等字眼但點進去後，卻會自動發出一串惡作劇字眼。
若在手機通訊軟體的聊天室收到上述網址訊息，點進去之後，會要求使用者許可對方擁有自己的「傳送訊息到聊天室」的權限。接著會以使用者的身份，發送網址上指定的惡作劇訊息到聊天室。
「台灣事實查核中心」詢問趨勢科技防詐達人專案經理劉彥伯。劉彥伯表示，此類惡作劇訊息除了能夠取得用戶的姓名和照片外，還可以拿到「傳送訊息至聊天室」的權限，讓對方可以推播各種訊息到你的手機上。
劉彥伯也提醒，若民眾收到不明連結，點進去後要使用者許可「傳送訊息」的權限，請千萬不要點選「許可」。若不慎按到「許可」，事後解決方法則要到LINE設定「我的帳號」中的「連動中的應用程式」功能，解除「HAO」的連動程式。