《楚留香》鄭少秋一生風流倜儻 認了「雙魚男多情」演員情感豐富
港星鄭少秋因主演古裝劇《楚留香》暴紅，他曾在節目中提到：「有人說，雙魚座是多情的。而且我們是做演員的，一定要情感豐富！」戲裡戲外都風流倜儻，鄭少秋與前妻沈殿霞和現任妻子官晶華之前，曾與盧慧茹交往過3年，未婚生下長女鄭安儀；而鄭少秋與鄭安儀失聯數年，近日爆出她在美國南加州住處自縊身亡，享年55歲，震驚外界。
記者黃雅琪／綜合報導
鄭少秋一生情史豐富，經歷過3段婚姻、4個女兒同父不同命；當年他上節目被問到是多情的人嗎？鄭少秋不假思索地回應：「有人說，雙魚座是多情的。而且我們是做演員的，一定要情感豐富！」笑稱自己就像是「楚留香」這個角色一樣，生命中總圍繞著女人。
提及與盧慧茹交往經過，鄭少秋說兩人是在TVB演員訓練班相識的，同居但沒有結婚：「年輕時不懂得去處理感情事」，至於最後分手的原因為何？鄭少秋直言自己以事業為重，但對方希望完全擁有他。對於被外界批評為「情場老手，欺騙無知少女」，鄭少秋認為感情是你情我願的，哪有誰是硬來的。
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