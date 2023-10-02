▲如何拒絕檳榔遠離口腔癌？　醫師授6招拒絕技巧助民眾戒檳成功

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戒檳應設定目標、使用替代品 活用6技巧拒絕檳榔嚼檳榔是口腔癌常見的3大危險因子之一，民眾若想戒除檳榔，王文弘醫師建議，可先設定目標，一天只要減少一顆並持之以恆，也可利用嚼口香糖、喉糖、羅漢果等作為檳榔代替品。
此外，王文弘醫師也提供以下6招拒絕檳榔的技巧：
- 哀兵致勝法（如：以「嘴巴紅紅的，我等一下還要拜訪客戶」來拒絕）
- 自我嘲解法（如：以「我很怕死」來拒絕）
- 走為上策法（如：以「我先去忙了」來拒絕）
- 投桃報李法（如：馬上回請吃口香糖）
- 安身立命法（如：以「醫生叫我不要再吃檳榔了」來拒絕）
- 虛與委蛇法（如：轉移話題）
運動紓壓有助戒檳 也需定期口腔篩檢早發現早治療嚼檳榔是一種習慣問題，需要慢慢培養並落實於生活中。王文弘醫師提到，在戒檳的同時，也能配合運動一起進行，不僅可使身體更加健康，心理壓力也會得到紓壓。
而許多人嚼檳榔是為了提振自己的精神、注意力，王文弘醫師表示，其實也可以透過喝適量的咖啡、茶、維他命B群等，讓自己的精神更佳。
另外，王文弘醫師提醒，根據我國衛生政策，30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸的民眾、18－29歲有嚼檳榔（含已戒檳榔）的原住民，每2年可做1次免費的口腔黏膜篩檢，民眾應早期發現、早期治療，才能真正有效降低口腔癌的發生率、死亡率。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/266-1-10.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59352
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