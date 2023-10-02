中颱小犬恐登陸南台灣！明海陸警齊發　有望放「颱風假」縣市出爐

如何拒絕檳榔遠離口腔癌？　醫師授6招拒絕技巧助民眾戒檳成功

▲如何拒絕檳榔遠離口腔癌？　醫師授6招拒絕技巧助民眾戒檳成功
▲如何拒絕檳榔遠離口腔癌？　醫師授6招拒絕技巧助民眾戒檳成功

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣口腔癌患者有逐漸年輕化的趨勢，國泰醫院暨汐止國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，口腔癌是青壯年男性最常見的癌症，根據國健署統計，台灣男性得到口腔癌的年齡中位數為52歲，與其他主要癌症的發生年齡相比，提早10－20歲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許多研究皆證實，口腔癌的危險因子與致病機轉，與嚼檳榔、抽菸、喝酒等最為相關，王文弘醫師指出，其中研究顯示，台灣的口腔癌患者88%有嚼食檳榔的習慣，檳榔本身就是第一級致癌物，即使不添加紅灰或白灰，光嚼檳榔就會致癌，因此民眾應拒絕檳榔遠離口腔癌。

戒檳應設定目標、使用替代品　活用6技巧拒絕檳榔

嚼檳榔是口腔癌常見的3大危險因子之一，民眾若想戒除檳榔，王文弘醫師建議，可先設定目標，一天只要減少一顆並持之以恆，也可利用嚼口香糖、喉糖、羅漢果等作為檳榔代替品。

此外，王文弘醫師也提供以下6招拒絕檳榔的技巧：

  1. 哀兵致勝法（如：以「嘴巴紅紅的，我等一下還要拜訪客戶」來拒絕）
  2. 自我嘲解法（如：以「我很怕死」來拒絕）
  3. 走為上策法（如：以「我先去忙了」來拒絕）
  4. 投桃報李法（如：馬上回請吃口香糖）
  5. 安身立命法（如：以「醫生叫我不要再吃檳榔了」來拒絕）
  6. 虛與委蛇法（如：轉移話題）
王文弘醫師表示，不管哪一種技巧，一定要持之以恆，對自己有信心，相信民眾一定能戒檳成功。

運動紓壓有助戒檳　也需定期口腔篩檢早發現早治療

嚼檳榔是一種習慣問題，需要慢慢培養並落實於生活中。王文弘醫師提到，在戒檳的同時，也能配合運動一起進行，不僅可使身體更加健康，心理壓力也會得到紓壓。

而許多人嚼檳榔是為了提振自己的精神、注意力，王文弘醫師表示，其實也可以透過喝適量的咖啡、茶、維他命B群等，讓自己的精神更佳。

另外，王文弘醫師提醒，根據我國衛生政策，30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸的民眾、18－29歲有嚼檳榔（含已戒檳榔）的原住民，每2年可做1次免費的口腔黏膜篩檢，民眾應早期發現、早期治療，才能真正有效降低口腔癌的發生率、死亡率。

資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/266-1-10.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59352

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

美國研究：不快樂的人比較愛看電視　4方法扭轉電視負面影響

明年托育補助調高！公托7千、準公托1.3萬　「這些」族群補助更高

網傳「別打新冠疫苗BXX.1.5」疾管署澄清　不實謠言連疫苗名字都寫錯！

迎戰討人厭的工作　3招「高效率工作法」速戰速決！

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞