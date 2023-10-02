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驚魂！３寶媽車上急產抱嬰衝醫院　醫列「接生注意事項」

▲驚魂！３寶媽車上急產抱嬰衝醫院　醫列「接生注意事項」
▲驚魂！３寶媽車上急產抱嬰衝醫院　醫列「接生注意事項」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】陳姓產婦本身是三寶媽，對於懷孕生產並不陌生，她表示，當天凌晨五點多她突然感覺到肚子痛，一度還去上廁所，過程中卻發現已經破水，由於住家離醫院僅十多分鐘路程，評估若通知救護車恐怕更費時，因此連忙通知丈夫趕緊送她到醫院生產，兩人就這樣開車往醫院狂奔，不料最後還是等不及，「女兒慢慢地從下面滑出來」，笑說：「結果先生開車速度更快了」。

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急產抱嬰直衝醫院　醫療團隊接手照顧

因陳婦本身有豐富生產經驗，當下除了拍打嬰兒背部，順利發出哭聲外，也不忘將嬰兒口鼻的胎脂、黏液擦拭乾淨，並用衣物及體溫為嬰兒保暖，抵達醫院後趕緊由醫護人員接手。

急診室醫師則表示，當時丈夫開車到急診外喊著「我老婆生了」，醫護人員獲報後立即將母嬰搬上擔架，同一時間也通報產房及兒科團隊待命，經初步檢查母嬰生命跡象穩定，立即協助剪臍帶並將嬰兒放置在保溫箱，轉送至兒科病房觀察，母親則是送到產房休息。

有這些情況　恐增加急產機率

接手的亞大醫院產科主任陳泰昌也指出，若產婦本身生產胎次多、間隔密集、年齡較輕，以及過去曾有急產經驗者，下一胎的急產機率就會增加，因此若產婦出現陣痛反應時，建議還是以「狼真的來了」的心態面對比較保險，尤其出現頻繁宮縮、強烈便意、落紅量越來越多等狀況，就要立即就醫。

急產應盡量保持平躺姿勢　這樣做避免感染風險

陳泰昌也提醒，萬一真的來不及，無論是在住家或就醫途中，最重要的就是要盡量保持平躺姿勢，避免胎兒突然出生掉落、碰撞等風險，產出後先用衣物將嬰兒暫時包裹避免失溫，也可以趴在媽媽的胸前取暖，過程中都要盡量保持雙手清潔減少感染風險，並隨時注意觀察嬰兒的生命跡象，到了醫院之後告知醫護人員，才能緊急應變。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59358

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