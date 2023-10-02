航空城自貿區聯合招商　桃市府、桃園航空城與遠雄自貿港簽署MOU

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葉鈞耀指出，遠雄自貿港區位於桃園航空城計畫的核心區域，除了是推動桃園航空城的前導計畫，更是台灣「六海一空」建設中，唯一的空港自貿區，園區企業不僅能從事簡易加工、深層加工及19種樣態的加值作業外，更能享有通關便捷、稅費優惠及更彈性的外勞雇用比例等措施，大幅提升國際競爭力;未來透過境內關外、通關便捷、稅費優惠等3大重要措施與桃園航空城合作，盼吸引更多企業廠商進駐，並利用委外加工，及「前店後廠」作業模式，讓進駐廠商不僅能以港區為運籌中心，也能將生產及上下游的供應鏈帶至桃園航空城，一起把「桃園航空城自由貿易專區」打造成最優質的營運基地，實現台灣成為全球運籌中心的願景。
毛治國表示，作為桃園航空城計畫與自貿港區條例的推手，相當樂見當年推動的政策落地生根，而且開始成長茁壯，他指出，台灣具有先進的高科技實力與綿密的國際網絡等2大優勢，這也成為桃園發展自由貿易港區的最大優勢，加上隨著桃園航空城計畫的推動，相信能讓台灣繼續在國際間扮演重要的樞紐型角色。
桃園航空城公司表示，自由貿易區是擴大自貿港區全球運籌服務及稅費優惠，延伸到航空城周邊產業專區，最適合台商及跨國企業設置亞太區域發貨倉庫、產業保稅供應鏈，進軍國際市場，希望強強聯手，運用「前店後廠」＋「串聯整合」及「運籌全球」，提升企業對外競爭優勢。