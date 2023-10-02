楊貴媚、喜翔《春行》奪西班牙影展導演獎！創下71年來新紀錄
第71屆聖賽巴斯提安影展，在台灣時間1日凌晨公佈得獎名單，導演彭紫惠、王品文以長片《春行》獲得主競賽單元「最佳導演銀貝殼獎」，本片由楊貴媚、喜翔主演，為該影展成立至今，第一部在主競賽獲獎的台灣電影。頒獎典禮上，競賽評審德國電影「柏林學派」代表導演克里斯汀・佩佐，在台上擁抱兩位導演說：「完美的電影！」
記者黃雅琪／綜合報導
《春行》9月28日在聖賽巴斯提安影展世界首映完成後，在國際媒體、評論上獲得一致性的好評，法國電影媒體《Le Polyester》盛讚：「《春行》是一部節制的電影，彭紫惠與王品文知道如何讓故事在變得殘酷之前停下，不需要激昂的旋律，僅以高超的技巧傳達情感。」巴西權威影評人羅德里戈・豐塞卡則評論：「這部片在研究生命的有限性，以一種寧靜詩意的風格向存在與超越調情。」
《春行》是聖賽巴斯提安影展創立71年以來，第一次在主競賽獲獎的台灣電影。對於得獎，導演彭紫惠說：「睽違5年踏上西班牙的土地，很榮幸帶著作品回到我讀碩士的地方，拿到銀貝殼獎。台灣跟西班牙都是孕育我創作的土地，我很感謝。」導演王品文則感性道：「我要把這個獎獻給孕育我、滋養我的家人與台灣。」《春行》明年將在台灣正式上映。