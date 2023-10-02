桃園規模最大「楊梅體育園區」今開幕　10/15前試營運免費入場

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部常務次長林騰蛟表示，教育部體育署運用前瞻基礎建設經費4.32億元，補助桃市府興建「楊梅體育園區跆拳道暨運動場館」，對桃園的運動發展是一個重要的里程碑，不但提供鄉親優質、安全的運動場所，也促進市民身體健康，體育署將持續協助地方政府建構完善的體育場館，提供民眾更友善的運動空間。
體育局長許彥輝表示，「楊梅體育園區」是桃園第一座對外營運的體育園區，建築物規劃為地上4層、地下1層，外牆以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板及深灰色茶花意象圖騰設計，提升外觀視覺精緻度及立體化。場館委由「舞動陽光有限公司」營運，館內設施包含1樓服務台、輕食、商業販售區，泳池區域包括25米游泳池與15米練習池、SPA等，蒸氣室、烤箱、冷熱水池亦有男女各一區；2樓至4樓為體適能中心、綜合球場、桌球室、有氧及瑜珈等6間團課教室。
許彥輝說明，楊梅體育園區與萬泰科技合作，將「ACT銀銅鈦抗菌濾網技術」融入運動中心的空氣處理系統中，能有效降低空氣中高達99.9%的病菌濃度，盼打造主動空間防疫的「運動中心2.0」，為民眾提供更安全、健康的運動環境。
許彥輝表示，楊梅體育園區試營運期間，除開放民眾免費入場體驗，也有各式票卡、課程8折起等優惠，相關資訊可至楊梅體育園區臉書官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/wdyg.yangmei/）或下載「我是運動家」APP查詢。