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桃園規模最大「楊梅體育園區」今開幕　10/15前試營運免費入場

▲「楊梅體育園區」試營運期間，包括游泳池、體適能中心、球館設施等，開放民眾免費入場體驗，更提供包括羽球、有氧舞蹈等近300堂免費課程，歡迎鄉親朋友善加利用。（圖／桃園市政府提供）
▲「楊梅體育園區」試營運期間，包括游泳池、體適能中心、球館設施等，開放民眾免費入場體驗，更提供包括羽球、有氧舞蹈等近300堂免費課程，歡迎鄉親朋友善加利用。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

桃園市府近年在教育部體育署支持下興建「楊梅體育園區跆拳道暨運動場館」，於今（2）日正式啟用，是桃園規模最大的體育場館，內部規劃游泳池、球場、有氧教室等多元設施。市長張善政今天下午出席「楊梅體育園區跆拳道暨運動場館開幕典禮」時表示，10/2-10/15試營運期間（營業時間為每日上午6點至晚上10點），包括游泳池、體適能中心、球館設施等，開放民眾免費入場體驗，更提供包括羽球、有氧舞蹈等近300堂免費課程，歡迎鄉親朋友善加利用，市府未來將持續規劃更多運動場館，期盼打造健康桃園。

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張善政提到，桃園所籌組的棒球代表隊近期在國際賽事上表現傑出，代表桃園的運動風氣十分興盛，培養出許多優秀的運動員。市府近年興建多處運動中心，包括今（112）年8月啟用的「觀音國民運動中心」，試營運期間有超過5萬人次入場體驗。

教育部常務次長林騰蛟表示，教育部體育署運用前瞻基礎建設經費4.32億元，補助桃市府興建「楊梅體育園區跆拳道暨運動場館」，對桃園的運動發展是一個重要的里程碑，不但提供鄉親優質、安全的運動場所，也促進市民身體健康，體育署將持續協助地方政府建構完善的體育場館，提供民眾更友善的運動空間。

體育局長許彥輝表示，「楊梅體育園區」是桃園第一座對外營運的體育園區，建築物規劃為地上4層、地下1層，外牆以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板及深灰色茶花意象圖騰設計，提升外觀視覺精緻度及立體化。場館委由「舞動陽光有限公司」營運，館內設施包含1樓服務台、輕食、商業販售區，泳池區域包括25米游泳池與15米練習池、SPA等，蒸氣室、烤箱、冷熱水池亦有男女各一區；2樓至4樓為體適能中心、綜合球場、桌球室、有氧及瑜珈等6間團課教室。

▲「楊梅體育園區」是桃園規模最大的體育場館，內部規劃游泳池、球場、有氧教室等多元設施。（圖／桃園市政府提供）
▲「楊梅體育園區」是桃園規模最大的體育場館，內部規劃游泳池、球場、有氧教室等多元設施。（圖／桃園市政府提供）
許彥輝說明，楊梅體育園區與萬泰科技合作，將「ACT銀銅鈦抗菌濾網技術」融入運動中心的空氣處理系統中，能有效降低空氣中高達99.9%的病菌濃度，盼打造主動空間防疫的「運動中心2.0」，為民眾提供更安全、健康的運動環境。

許彥輝表示，楊梅體育園區試營運期間，除開放民眾免費入場體驗，也有各式票卡、課程8折起等優惠，相關資訊可至楊梅體育園區臉書官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/wdyg.yangmei/）或下載「我是運動家」APP查詢。

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