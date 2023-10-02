亞運棒球／韓國今晚的惡夢！韓媒看20歲林昱珉想起陳冠宇哀嘆沒輒
杭州亞運棒球今（2）日上演眾所矚目的「台韓大戰」，中華隊靠著旅外軍團發威，林昱珉主投6局狂飆6次三振無失分，徹底封鎖韓國打線，終場中華隊以4：0完封韓國。賽後韓媒感嘆這位20歲左投優秀的發揮，把韓國逼入尷尬的地步，直言對林昱珉束手無策。
記者路皓惟/綜合報導
本場台韓大戰可說是預賽最關鍵的戰役，雙方全力以赴，賽前更玩起了「諜對諜 」，兩隊都未公布先發投手，儘管韓國已經猜測中華隊會派出左投先發，最終中華隊也如預期派出效力亞利桑納響尾蛇的旅美左投林昱珉先發，但韓國打者還是一籌莫展。
據韓媒OSEN報導指出，林昱珉精彩的表現，讓人聯想到2010年廣州亞運陳冠宇對戰韓國的霸氣表現，當年陳冠宇以未滿20歲之姿兩度主投韓國，預賽後援1局無失分，而2014年在仁川亞運，陳冠宇中繼4.1局投出5次三振沒有失分，金牌戰對韓國後援2.2局投出3次三振。
這回中華隊先發投手林昱珉一樣年僅20歲，是2019年U18世界盃棒球賽冠軍「黃金世代」的成員之一，也是台灣的未來之星，今年他在小聯盟合計24場先發，繳出6勝5敗、防禦率3.86優異表現，平均每9局飆出10.38次三振，三振能力相當優異，今天對戰韓國也完全展現超強的壓制力，成為韓國今晚的惡夢。