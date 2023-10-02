中國有意封住「防火牆漏洞」！新加坡學者揭中美下個戰場

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這是中國政府今年八月公布的新規，要求境內所有App都必須向所在地的省級通信管理局備案，未備案的App不准提供服務；中國網信辦9月27日公布第一批「過審」的應用程式商店包含小米、三星電子、華為、Oppo、騰訊等知名平台，但並未見蘋果的應用商店。
新加坡管理大學計算與訊息系統學院副教授朱飛達接受《聯合早報》訪問時表示，若熱門的外國應用程式在中國都沒辦法使用的話，蘋果在當地市場恐將受到極大影響，連帶其股價甚至其他美國科技股的股價也會產生很大的震盪，民間往來通訊也會受到阻礙；而他也認為，雙方在該領域的博弈是否會升溫，全看年底中美高層之間的互動，「若這個趨勢持續加劇，中美脫鉤的趨勢就非常明顯了。」
中國境內的蘋果應用商店一直是中國國家防火牆的一個漏洞，用戶仍可以藉由虛擬私人網路（VPN）連接至被國家封鎖的網站如臉書、YouTube、X（前稱Twitter）等，同時也可以藉VPN在蘋果應用商店下載上述應用程式，而新條例將填補這個漏洞。
產業分析師認為，一般來說推出這些應用程式與服務的科技公司，不太可能會向中國政府備案，因為這將導致被迫遵守中國的數據傳輸和審查要求，蘋果屆時等同被迫低頭，只能選擇接受裁罰或是從應用程式商店下架這類App。