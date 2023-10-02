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中國有意封住「防火牆漏洞」！新加坡學者揭中美下個戰場

▲在中國政府的新規定下，境內所有應用程式必須向政府備案，否則無法上架應用程式商店。（圖／美聯社／達志影像）
▲在中國政府的新規定下，境內所有應用程式必須向政府備案，否則無法上架應用程式商店。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國與美國兩大手機品牌巨頭在過去兩個月被推到中美科技戰的前線，搶在蘋果發表會前低調開賣旗艦機「Mate 60 Pro」的華為被認為內部出現了技術突破，新加坡學者在接受媒體訪問時分析指出，若中美晶片領域的差距真的逐漸在縮小，那麼雙方的競爭舞台將從硬體的設備元件領域轉向應用程式的開發以及應用程式商店上。

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根據《IT之家》、《快科技》等中國科技媒體報導，蘋果9月29日左右更新了中國地區的蘋果應用商店（App Store）上架要求，指出任何應用程式（App）必須具備「有效的官方備案編號」才能上架，這代表如果無法取得中國政府備案，那麼明年四月起恐將有上百萬個應用程式將無法更新面臨強制下架，同時海外的新應用程式若無法取得中國政府認可，那麼也同樣無法在該地區上架。

這是中國政府今年八月公布的新規，要求境內所有App都必須向所在地的省級通信管理局備案，未備案的App不准提供服務；中國網信辦9月27日公布第一批「過審」的應用程式商店包含小米、三星電子、華為、Oppo、騰訊等知名平台，但並未見蘋果的應用商店。

新加坡管理大學計算與訊息系統學院副教授朱飛達接受《聯合早報》訪問時表示，若熱門的外國應用程式在中國都沒辦法使用的話，蘋果在當地市場恐將受到極大影響，連帶其股價甚至其他美國科技股的股價也會產生很大的震盪，民間往來通訊也會受到阻礙；而他也認為，雙方在該領域的博弈是否會升溫，全看年底中美高層之間的互動，「若這個趨勢持續加劇，中美脫鉤的趨勢就非常明顯了。」

中國境內的蘋果應用商店一直是中國國家防火牆的一個漏洞，用戶仍可以藉由虛擬私人網路（VPN）連接至被國家封鎖的網站如臉書、YouTube、X（前稱Twitter）等，同時也可以藉VPN在蘋果應用商店下載上述應用程式，而新條例將填補這個漏洞。

產業分析師認為，一般來說推出這些應用程式與服務的科技公司，不太可能會向中國政府備案，因為這將導致被迫遵守中國的數據傳輸和審查要求，蘋果屆時等同被迫低頭，只能選擇接受裁罰或是從應用程式商店下架這類App。

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