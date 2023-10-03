金馬60／林柏宏、許光漢《鬼家人》爭影帝！槓勁敵吳慷仁、阮經天
▲第60屆金馬獎今日公布入圍名單，林柏宏（左起）、許光漢以《關於我和鬼變成家人的那件事》一起入圍爭影帝，槓上勁敵吳慷仁、阮經天、王柏傑。（圖／金馬執委會）
記者黃雅琪／台北報導
｜ 2023-10-03 19:57:30 2023-10-03 20:01:58
第60屆金馬獎今（3）日公布入圍名單，影帝部分許光漢、林柏宏以電影《關於我和鬼變成家人的那件事》同片入圍，對上超強勁敵吳慷仁《富都青年》、王柏傑《疫起》、阮經天《周處除三害》，本屆影帝戰況激烈形成「死亡之組」，成為典禮最大看點。
許光漢在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》演出直男警察「吳明翰」，詮釋從恐同到理解同志的過程，入圍本屆金馬獎影帝表示：「很開心這次可以入圍，謝謝評審的肯定！謝謝《關於我和鬼變成家人的那件事》劇組的所有工作人員、謝謝大家一起完成這麼有愛的作品，很開心可以跟這麼優秀5位一起入圍，期待典禮與大家相見，再次謝謝金馬獎。」入圍當下許光漢正在為韓劇《No Way Out》準備前置工作，聽聞消息後非常開心，現場的大家也一起恭賀。 ▲許光漢（左）、林柏宏主演動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，創下新台幣3.6億元票房，刷新台灣影史紀錄。（圖／金盞花大影業提供） ▲《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢為戲曬黑、剪平頭，加上飲食控制跟瘋狂健身，拍攝過程瘦了5公斤。（圖／金盞花大影業提供） 同片林柏宏飾演「死掉的Gay毛毛」，精準表現出同志在社會上的無奈與備受歧視，獲本屆影帝提名開心表示：「謝謝《鬼家人》劇組、謝謝導演、謝謝光漢，能和你們一起入圍是最開心的事，我愛你們！能夠參與金馬60真的很榮幸很興奮！」 ▲林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》人生恥度開到200％，他在片中飾演大方出櫃做自己的同志毛毛。（圖／金盞花大影業提供） 吳慷仁在《富都青年》演出沒身分證、無國籍的社會底層人士「阿邦」，扮啞巴哥哥與陳澤耀飾演的「阿迪」展現驚人演技，吳慷仁獲影帝提名表示：「特別感謝，也很替團隊開心。心裡感到很驕傲和很踏實，因為《富都青年》花了很多時間籌備了很久，從開拍到結束，從來都沒有放棄過任何一場戲，所以會覺得一直努力就會有最好的安排，入圍很開心，希望大家在金馬都可以得到好成績。」 ▲吳慷仁為電影《富都青年》刻意曬黑減重。（圖／甲上） ▲王柏傑以《疫起》榮獲北影影帝，再入圍金馬影帝獲肯定。（圖／金馬執委會提供） 才以《疫起》胸腔科主治醫師「夏正」，奪下台北電影獎影帝的王柏傑，演出醫護人員在SARS期間的無奈心情，這回以同片再獲評審提名金馬獎影帝，他開心表示：「第一次入圍金馬獎，很感恩，謝謝評審！」 ▲阮經天犧牲外型演出電影《周處除三害》。（圖／一種態度電影股份有限公司）
阮經天曾以《艋舺》奪得金馬47最佳男主角，這回在《周處除三害》演出全台第三名通緝犯「陳桂林」，展現瘋癲演技再獲影帝提名，他感謝道：「謝謝《周處》的夥伴和精甫願意相信我，謝謝烈姊妳帶我回家，也謝謝關聖帝君保佑，這一趟旅程真好。」