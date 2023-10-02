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亞運桌球／王楚欽稱霸男單、亞運獨攬4金　樊振東的世代還會來嗎

▲中國大陸球王樊振東在杭州亞運金牌戰不敵小自己3歲的同胞好手王楚欽，地位受到強烈衝擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸球王樊振東在杭州亞運金牌戰不敵小自己3歲的同胞好手王楚欽，地位受到強烈衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運桌球項目今（2）日畫下一個句點，受囑度的男單決賽，王楚欽在大戰7局後，擊敗現任球王樊振東奪下金牌，個人單屆賽會獨攬男團、男單、男雙、混雙4金，大有從後者手中搶走現役第一人的氣勢，男子桌壇正在微妙的發生變化。

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本屆亞運可說是中國桌球的一個換血時期，前一個世代的選手在東京奧運後幾乎都退得差不多了，該屆奧運單打金牌得主馬龍和陳夢，這一次也沒有再報名單打賽事，前者更是有傳聞會在亞運後退休。

而在這個階段，昔日桌壇霸主的統治力也出現動搖，雖然團體賽還是完成守住金牌的任務，但雙打有三組人馬被擋在4強之前，女雙更是連獎牌沒有，勉強靠著樊振東和王楚欽的夢幻男雙組合奪下一金。

而在單打賽事方面，王藝迪大戰7局被日本選手早田希娜淘汰在四強，在家門口丟掉一個半區，雖靠著孫穎莎出色的個人實力將女單金牌留下，但結果顯然也不能讓中國球迷完全滿意。

只有男單項目，中國兩位頂尖好手確實斷檔領先其他國家的球員，樊振東和王楚欽此役也貢獻了一場經典大戰，在前者先拿一局的情況下，王楚欽後勢看漲，大戰7局後以4:3收下亞運金牌。

樊振東是中生代的選手，上一屆東京奧運他的機會很好，卻在決賽眼睜睜的看著馬龍完成男單2連霸，他對於下一屆巴黎奧運的企圖心路人皆知。不過如今在杭州亞運遭到小3歲的王楚欽正面擊敗，一年後的奧運男單決賽能否完成奪金夢想，目前是烏雲密布。

一場比賽說明不了什麼，選手都有高低潮，但問題在於今天樊振東在關鍵球的處理上似乎有些沉不住氣，屢次發生巨大失誤，讓同樣在壓力下有不少失誤的王楚欽找回自信，似乎還沒有達到球王那種收放自如的境界。

從「龍胖對決」到「胖頭對決」，中國男子桌球最不缺的就是話題和天才，作為馬龍後得到評價最高的球員，樊振東還缺一座毋庸置疑的冠軍來證明自己的地位，但面對王楚欽的挑戰，他能夠如願嗎？

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