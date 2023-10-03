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諾貝爾獎「獎金120年用不完」！今年金額還加碼至百年來最高

▲諾貝爾獎作為全球指標性獎項，諾貝爾基金會今年宣布將「加碼」1百萬瑞典克朗，使獎金金額創下百年歷史最高。圖為諾貝爾獎章。（圖／美聯社／達志影像）
▲諾貝爾獎作為全球指標性獎項，諾貝爾基金會今年宣布將「加碼」1百萬瑞典克朗，使獎金金額創下百年歷史最高。圖為諾貝爾獎章。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

今年的諾貝爾獎季以醫學獎為首，正式於2日頒發給將mRNA技術成熟化的卡里科（Katalin Kariko）、與魏斯曼（Drew Weissman）兩位科學家後開啟，未來一週將陸續公布生醫、物理、化學、文學、和平與經濟獎得主；諾貝爾獎基金會在公佈得獎名單之餘，也決定在今年增加獎金，提高至諾貝爾獎成立百餘年來的最高金額。

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諾貝爾獎是全球指標性獎項，根據瑞典化學家、炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）去世前留下的遺囑而創立。諾貝爾在生前囑咐後人以約3100萬瑞典克朗的遺產作為獎勵，鼓勵那些為人類作出貢獻的學者與傑出人士，並於1901年開始頒發，至今邁入第123周年。

諾貝爾基金會（ Nobel Foundation）成立後，並不只是每年將獎金發放出去，而是以投資國債、房地產或股市等方式妥善理財，因此在今年財務狀況良好的前提下，這才宣布將原先的獎金從1000萬瑞典克朗增加至1100萬克朗（約新台幣3251萬元）。

事實上，在此之前諾貝爾獎獎金也曾進行過調整，例如諾貝爾基金會2012年就曾因為股票虧損，將該年度的每位得主獎金調降至800萬克朗，2017年才調高至900萬克朗，直到2020年時調回至原本的1000萬克朗，而今年的1100萬的獎金則是諾貝爾獎成立一百多年來的最高金額。

諾貝爾獎得主除了能抱回高額獎金外，還有18K金的獎牌以及獲獎證書，每個獎項最多會有三位得主共同獲得該項殊榮，但若超過一名得主獎金將會平均分配。與此同時，由於近十年來瑞典克朗對歐元匯率貶值將近3成，因此獎金調高100萬克朗也被認為是維持既有金額，而在2013年起，獎金因前一年被調降至800萬克朗，不過因為匯率較高，因此換算下來仍接近獲得美金1200萬元的獎金。

諾貝爾獎各獎項得主名單將於10月初公布，而6個獎項中有5個獎項會在斯德哥爾摩頒發，僅諾貝爾和平獎在挪威奧斯陸頒發，並舉行單獨的慶祝活動，接下來一連五天將陸續頒發物理、化學、文學與和平獎，下週一（10/9）則是公布最後一個經濟學獎的得主。

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