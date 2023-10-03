諾貝爾獎「獎金120年用不完」！今年金額還加碼至百年來最高

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諾貝爾獎是全球指標性獎項，根據瑞典化學家、炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）去世前留下的遺囑而創立。諾貝爾在生前囑咐後人以約3100萬瑞典克朗的遺產作為獎勵，鼓勵那些為人類作出貢獻的學者與傑出人士，並於1901年開始頒發，至今邁入第123周年。
諾貝爾基金會（ Nobel Foundation）成立後，並不只是每年將獎金發放出去，而是以投資國債、房地產或股市等方式妥善理財，因此在今年財務狀況良好的前提下，這才宣布將原先的獎金從1000萬瑞典克朗增加至1100萬克朗（約新台幣3251萬元）。
事實上，在此之前諾貝爾獎獎金也曾進行過調整，例如諾貝爾基金會2012年就曾因為股票虧損，將該年度的每位得主獎金調降至800萬克朗，2017年才調高至900萬克朗，直到2020年時調回至原本的1000萬克朗，而今年的1100萬的獎金則是諾貝爾獎成立一百多年來的最高金額。
諾貝爾獎得主除了能抱回高額獎金外，還有18K金的獎牌以及獲獎證書，每個獎項最多會有三位得主共同獲得該項殊榮，但若超過一名得主獎金將會平均分配。與此同時，由於近十年來瑞典克朗對歐元匯率貶值將近3成，因此獎金調高100萬克朗也被認為是維持既有金額，而在2013年起，獎金因前一年被調降至800萬克朗，不過因為匯率較高，因此換算下來仍接近獲得美金1200萬元的獎金。
諾貝爾獎各獎項得主名單將於10月初公布，而6個獎項中有5個獎項會在斯德哥爾摩頒發，僅諾貝爾和平獎在挪威奧斯陸頒發，並舉行單獨的慶祝活動，接下來一連五天將陸續頒發物理、化學、文學與和平獎，下週一（10/9）則是公布最後一個經濟學獎的得主。