中颱小犬恐登陸南台灣！明海陸警齊發　有望放「颱風假」縣市出爐

亞尼克「Weiss巧克力」生乳捲回歸！萬聖節怪奇甜點　普諾週年慶

▲亞尼克回歸「Weiss生巧克力生乳捲」，首度打造「榛果厚巧克力生乳捲」，還以「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」萬聖節甜點。東區「普諾麵包坊」週年慶9折優惠。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克回歸「Weiss生巧克力生乳捲」，首度打造「榛果厚巧克力生乳捲」，還以「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」萬聖節甜點。東區「普諾麵包坊」週年慶9折優惠。（圖／亞尼克提供）

記者蕭涵云/綜合報導

亞尼克再度攜手法國百年巧克力Weiss，回歸叫好又叫座的「Weiss生巧克力生乳捲」，並首度打造多層次「榛果厚巧克力生乳捲」，還以「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」打造應景萬聖節甜點。而東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶祝週年慶祭出9折優惠回饋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞尼克去年熱賣的「Weiss生巧克力生乳捲」回歸啦！再度攜手法國百年巧克力Weiss，並首度打造有如法式甜點般，多層次堆疊的「榛果厚巧克力生乳捲」，號稱就像在吃金莎巧克力般，層層感受Q彈蛋糕 、濃苦可可、杏仁碎粒，搭配北海道奶霜、Weiss 72%黑巧克力特製奶霜、Weiss 72%生巧克力和Weiss榛果醬的層層風味。

▲亞尼克「榛果厚巧克力生乳捲」標榜法式甜點作法，號稱能吃到多層次堆疊、有如金莎層層堆疊的濃郁風味。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克「榛果厚巧克力生乳捲」495元，標榜法式甜點作法，號稱能吃到多層次堆疊、有如金莎層層堆疊的濃郁風味。（圖／亞尼克提供）
而萬聖節應景甜點「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」，則嚴選日本麵粉和天然無鹽發酵奶油手工打造厚實酥脆的派塔，疊上酥菠蘿二次烘烤，再加入香醇濃郁 Weiss 72% 巧克力甘納許，並擠上 12 個奶霜小精靈，Q萌又討喜。搭配巫婆「魔幻指尖」脆餅，調皮幽靈、搗蛋南瓜、裂嘴黑貓、科學怪人的「糖霜餅乾」，幽靈、南瓜貓咪「法式蛋白餅」及「萬聖點心杯」，萌翻萬聖節。

▲「迷你鬼精靈派對 Weiss 72% 巧克力塔」169元。（圖／亞尼克提供）
▲「迷你鬼精靈派對 Weiss 72% 巧克力塔」169元。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克期間限定萬聖節應景商品。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克期間限定萬聖節應景商品。（圖／亞尼克提供）
慶祝隨享卡 8 週年慶，10月3日至11月14日，單筆消費滿2000元，可享野餐巧提袋、分享刀組、食光匙、暖宮熱敷寶2入組等「好禮4選1」；隨享卡卡友再加碼滿額贈，單筆消費滿 3300 元，可享水蒸巴斯克、冠軍原味生乳捲、麥飯石雪平鍋(18cm)「好禮3選1」，皆數量有限，換完為止，滿額不重覆累贈。

▲東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶祝週年慶，祭出9折優惠回饋。（圖／普諾麵包坊提供）
▲東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶祝週年慶，祭出9折優惠回饋。萬聖節限定商品49元起。（圖／普諾麵包坊提供）
另外，東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶祝週年慶，即日起至10月15日於官方線上購物車預訂並自取慶祝、長條蛋糕、新鮮烘焙系列，可享「9折優惠」回饋；10月16日至10月31日，加入官方LINE@好友，即享「9折電子優惠券」，可於門市消費單筆折抵乙次。

普諾麵包坊應景萬聖節，於10月11日至10月30日，推出銅板價節慶限定商品，鹹香的「熱狗木乃伊」麵包及「鬼靈精怪」巧克力麵包、甜酥「蜘蛛菠蘿」、「惡魔手指」餅乾及幽靈馬林糖、萌鬼南瓜餅等應景美味，都是49元起，數量有限，可事先預訂。


Mister Donut萬聖節搞鬼！6款萌怪甜甜圈　「買一送一」優惠曝光

全家Ｘ韓勾ㄟ金針菇「紫薯霜淇淋」10/5開賣　7-11咖啡「買1送1」

今開工星巴克「買1送1」！摩斯咖啡也買1送1　肯德基早餐套餐49元

獨／日本壽司郎「螢幕迴轉壽司」不是防屁孩！台灣證實引進計劃曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞