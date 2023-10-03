亞尼克「Weiss巧克力」生乳捲回歸！萬聖節怪奇甜點 普諾週年慶
亞尼克再度攜手法國百年巧克力Weiss，回歸叫好又叫座的「Weiss生巧克力生乳捲」，並首度打造多層次「榛果厚巧克力生乳捲」，還以「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」打造應景萬聖節甜點。而東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶祝週年慶祭出9折優惠回饋。
記者蕭涵云/綜合報導
亞尼克去年熱賣的「Weiss生巧克力生乳捲」回歸啦！再度攜手法國百年巧克力Weiss，並首度打造有如法式甜點般，多層次堆疊的「榛果厚巧克力生乳捲」，號稱就像在吃金莎巧克力般，層層感受Q彈蛋糕 、濃苦可可、杏仁碎粒，搭配北海道奶霜、Weiss 72%黑巧克力特製奶霜、Weiss 72%生巧克力和Weiss榛果醬的層層風味。
而萬聖節應景甜點「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」，則嚴選日本麵粉和天然無鹽發酵奶油手工打造厚實酥脆的派塔，疊上酥菠蘿二次烘烤，再加入香醇濃郁 Weiss 72% 巧克力甘納許，並擠上 12 個奶霜小精靈，Q萌又討喜。搭配巫婆「魔幻指尖」脆餅，調皮幽靈、搗蛋南瓜、裂嘴黑貓、科學怪人的「糖霜餅乾」，幽靈、南瓜貓咪「法式蛋白餅」及「萬聖點心杯」，萌翻萬聖節。
慶祝隨享卡 8 週年慶，10月3日至11月14日，單筆消費滿2000元，可享野餐巧提袋、分享刀組、食光匙、暖宮熱敷寶2入組等「好禮4選1」；隨享卡卡友再加碼滿額贈，單筆消費滿 3300 元，可享水蒸巴斯克、冠軍原味生乳捲、麥飯石雪平鍋(18cm)「好禮3選1」，皆數量有限，換完為止，滿額不重覆累贈。
另外，東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶祝週年慶，即日起至10月15日於官方線上購物車預訂並自取慶祝、長條蛋糕、新鮮烘焙系列，可享「9折優惠」回饋；10月16日至10月31日，加入官方LINE@好友，即享「9折電子優惠券」，可於門市消費單筆折抵乙次。
普諾麵包坊應景萬聖節，於10月11日至10月30日，推出銅板價節慶限定商品，鹹香的「熱狗木乃伊」麵包及「鬼靈精怪」巧克力麵包、甜酥「蜘蛛菠蘿」、「惡魔手指」餅乾及幽靈馬林糖、萌鬼南瓜餅等應景美味，都是49元起，數量有限，可事先預訂。