小犬颱風海警發布！首波警戒區域出爐 週四上午高機率登陸台東
隨著小犬颱風（國際命名：KOINU）逐步逼近台灣，中央氣象署昨（2）日深夜11時30分發布「海上颱風警報」，首波警戒範圍落在東南部海面及巴士海峽，氣象署預報員朱美霖指出，週三至週五（10月4日至10月6日）是小犬颱風對台影響最明顯的時刻，尤其週四可能會登陸並通過南台灣，陸上警報預估今（3）日下午至傍晚會發布，請民眾持續留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
朱美霖表示，小犬颱風今日會持續接近台灣東南方，但距離陸地還有一段距離，受到外圍環流影響，北部、東部有短暫陣雨，東北部山區則要小心大雨；明日小犬將更接近台灣，暴風圈有可能觸陸，週四則有機會在台東登陸、通過後移動到台灣海峽，這2天東半部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨，北部、南部地區及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率，其它地區也都有局部短暫陣雨。
朱美霖指出，週五開始小犬颱風會慢慢從台灣海峽往西遠離，週六（10月7日）對台影響才會明顯減緩，這2天小犬颱風或其外圍環流仍會帶給基隆北海岸、東半部及恆春半島雨勢，東北部仍有局部大雨發生的機率，其它地區有局部短暫陣雨。
據氣象局最新資料顯示，小犬颱風位於鵝鑾鼻東南東方約530公里的海面上，以每小時9公里的速度向西北前進，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。