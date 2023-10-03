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夏慕尼鐵板燒「秀合照」免費吃千元龍蝦！多人同行「龍蝦爽加倍」

▲夏慕尼鐵板燒請吃龍蝦了，即日起至11月30日，平日到店用餐只要秀出與同行者的合照，消費2客套餐，就贈送價值1200元的「波士頓龍蝦1隻」；多人同行還「龍蝦爽加倍」。（圖／王品集團提供）
▲夏慕尼鐵板燒請吃龍蝦了，即日起至11月30日，平日到店用餐只要秀出與同行者的合照，消費2客套餐，就贈送價值1200元的「波士頓龍蝦1隻」；多人同行還「龍蝦爽加倍」。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

食慾之秋到來，秋天就是大啖海鮮的季節！受廣大消費者喜愛的「夏慕尼」鐵板燒請吃龍蝦了，即日起至11月30日，平日到店用餐只要秀出與同行者的合照，消費2客套餐，就贈送價值1200元的「波士頓龍蝦1隻」；而且多人同行「龍蝦爽加倍」，消費4客套餐，贈波士頓龍蝦2隻，依此類推。

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受封最強約會餐廳的「夏慕尼」，要請共同用餐的情侶、好友吃龍蝦啦！即日起至11月30日，平日到店用餐，秀出與同行者的合照，並消費2客套餐，就贈送價值1200元的「波士頓龍蝦1隻」。而且無論秀出手機合照或實體照片皆可，多人同行還可享龍蝦加倍，消費4客套餐，贈波士頓龍蝦2隻，依此類推。

▲夏慕尼鐵板燒「秀合照」免費吃千元龍蝦。（圖／王品集團提供）
▲夏慕尼鐵板燒「秀合照」免費吃千元龍蝦。（圖／王品集團提供）
而「夏慕尼」與南法美妝「歐舒丹」跨界聯名的夢幻和牛套餐，以歐舒丹經典成分「馬鞭草、薰衣草、杏仁」等元素入菜，專屬主餐「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」，焰燒乾燥馬鞭草、薰衣草，煙燻和牛賦予香氣，即將倒數販售至10月12日，享用聯名套餐都能獲得歐舒丹專屬禮品組合，數量有限，贈完為止。

▲夏慕尼x歐舒丹「七夕限定和牛」情人節套餐，打造全新限定餐點，只保留了招牌櫻花蝦炒飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夏慕尼x歐舒丹「七夕限定和牛」情人節套餐，打造全新限定餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
王品旗下頂級牛排「THE WANG」，不只開賣期間限定、空運直送「馬祖淡菜鍋」；即日起至10月31日，也有升級海陸大餐的活動，平日午間任點「日本A5和牛肋眼」或「澳洲M8和牛牛小排」套餐2客，就免費招待「龍蝦1隻」（價值1580元）。　

▲像繁花盛開的季節限定餐點，產地直送「馬祖淡菜」，份量十足又鮮美。（圖／記者蕭涵云攝）
▲像繁花盛開的季節限定餐點，產地直送「馬祖淡菜」，份量十足又鮮美。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品「THE WANG」也為顧客升級海陸大餐到月底。（圖／王品集團提供）
▲王品「THE WANG」也為顧客升級海陸大餐到月底。（圖／王品集團提供）
另外，新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」吃到飽也加菜犒賞饕客，10月6日至11月16日推出「海陸鮮鋒」活動，主打秋天最當令肥美的天使紅蝦、梭子蟹、三點蟹、牛蹄蟹及現流海魚等海鮮，搭配多道主廚特製、首度登場的特色佳餚，最划算平日午餐只要899元＋10％就能大啖澎湃海鮮。

▲50樓Cafe中西式熱食海陸齊發，順時針起：爐烤美國牛肉、新加坡辣炒螃蟹配小饅頭、經典牧羊人派、英式炸魚和薯條、香料嫩雞佐柳橙莎莎。（圖／50樓Cafe提供）
▲50樓Cafe中西式熱食海陸齊發，順時針起：爐烤美國牛肉、新加坡辣炒螃蟹配小饅頭、經典牧羊人派、英式炸魚和薯條、香料嫩雞佐柳橙莎莎。（圖／50樓Cafe提供）
▲新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」秋天推出「海陸鮮鋒」，蒸籠區天天供應天使紅蝦，並視到貨情形輪替供應左起：梭子蟹、盤仔魚、牛蹄蟹和黃雞魚。（圖／50樓Cafe提供）
▲新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」秋天推出「海陸鮮鋒」，蒸籠區天天供應天使紅蝦，並視到貨情形輪替供應左起：梭子蟹、盤仔魚、牛蹄蟹和黃雞魚。（圖／50樓Cafe提供）

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