夏慕尼鐵板燒「秀合照」免費吃千元龍蝦！多人同行「龍蝦爽加倍」
食慾之秋到來，秋天就是大啖海鮮的季節！受廣大消費者喜愛的「夏慕尼」鐵板燒請吃龍蝦了，即日起至11月30日，平日到店用餐只要秀出與同行者的合照，消費2客套餐，就贈送價值1200元的「波士頓龍蝦1隻」；而且多人同行「龍蝦爽加倍」，消費4客套餐，贈波士頓龍蝦2隻，依此類推。
記者蕭涵云/綜合報導
受封最強約會餐廳的「夏慕尼」，要請共同用餐的情侶、好友吃龍蝦啦！即日起至11月30日，平日到店用餐，秀出與同行者的合照，並消費2客套餐，就贈送價值1200元的「波士頓龍蝦1隻」。而且無論秀出手機合照或實體照片皆可，多人同行還可享龍蝦加倍，消費4客套餐，贈波士頓龍蝦2隻，依此類推。
而「夏慕尼」與南法美妝「歐舒丹」跨界聯名的夢幻和牛套餐，以歐舒丹經典成分「馬鞭草、薰衣草、杏仁」等元素入菜，專屬主餐「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」，焰燒乾燥馬鞭草、薰衣草，煙燻和牛賦予香氣，即將倒數販售至10月12日，享用聯名套餐都能獲得歐舒丹專屬禮品組合，數量有限，贈完為止。
王品旗下頂級牛排「THE WANG」，不只開賣期間限定、空運直送「馬祖淡菜鍋」；即日起至10月31日，也有升級海陸大餐的活動，平日午間任點「日本A5和牛肋眼」或「澳洲M8和牛牛小排」套餐2客，就免費招待「龍蝦1隻」（價值1580元）。
另外，新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」吃到飽也加菜犒賞饕客，10月6日至11月16日推出「海陸鮮鋒」活動，主打秋天最當令肥美的天使紅蝦、梭子蟹、三點蟹、牛蹄蟹及現流海魚等海鮮，搭配多道主廚特製、首度登場的特色佳餚，最划算平日午餐只要899元＋10％就能大啖澎湃海鮮。