大型翻車現場！黃國昌為好油自導自演致歉 下架直播影片負責
臉書粉專「Lin bay 好油」林裕紘連番抨擊政府執行進口蛋專案，日前傳出遭到網路威脅，對此檢警近日展開追查，循線查出嫌犯後，該名男子供稱是林裕紘指示所為。時力前立委黃國昌上月力挺林裕紘並邀請其上直播節目，對於案情大逆轉，黃國昌昨晚於臉書發文稱，自己傳訊給林裕紘，對方僅回答「是真的」，而自己間接造成社會的紛擾為此致歉，強調會把直播影片下架，以示對直播內容負責。
記者陳威叡／台北報導
林裕紘近期連番抨擊政府執行進口蛋專案爭議，更自曝在網路遭威脅，為此國民黨立委等人紛紛跳出來聲援，要求警方儘速破案，不僅如此，黃國昌上月底邀請林裕紘上自己的YouTube節目「國昌直播SP」。
在節目過程中，林裕紘更痛哭落淚，稱自己以前也被人身恐嚇過，但此次已經影響到家人，「我很希望我勇敢，但是我必須保護我的家人」，宣布決定停更粉團。未料檢警循線追查嫌犯後，該名許姓男子供稱是林裕紘指示所為。
對於案情大翻轉，恐是林裕紘自導自演，黃國昌晚間於臉書發文，稱自己看到新聞非常訝異，傳訊息問了好油，對方僅回答「是真的」，其餘並未多說。他認為這樣的行為，無論基於什麼理由，非常不可取。
黃國昌表示，在不知情的情況下，間接造成社會的紛擾，為此鄭重向大家致歉，未來直播邀請來賓將更審慎行事，另強調已將先把當天直播影片下架，以示對直播內容負責。