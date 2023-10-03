涉嫌為資產灌水！美前總統川普紐約出庭應訴：我將為聲譽而戰
美國前總統川普（Donald Trump）近來官司纏身，他在10月2日抵達紐約州法院，就他與其家族企業涉及的民事詐欺案接受審訊，此案可能對他的房地產帝國造成重大打擊。川普雖在進入法庭前批評「這是最大的獵巫行動」，但他仍在稍早罕見地自願前往紐約法院，宣稱將出庭為自己的聲譽而戰。
國際中心楊智傑／綜合報導
民主黨籍紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）2022年指控川普故意誇大數十億美元的資產價值，以獲得更好的貸款條件和保險條款，並以金融詐欺民事罪名將其起訴；主審此案的紐約州高等法院法官恩格隆（Arthur Engoron）先是發表了簡短開庭陳述，稱審判預計將持續到12月22日，也就是聖誕節前的星期五。
川普則譴責這起訴訟是個出於政治動機的「騙局」，重申紐約州總檢察長詹樂霞是出於政治動機，試圖阻止他重返白宮，才提起這場訴訟，「這是有史以來最大的政治迫害的延續行為」；詹樂霞則向法官求處最少2.5億美元的罰款，及永久禁止川普及其兒子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）、艾瑞克·川普（Eric Trump）、伊凡卡·川普（Ivanka Trump）在紐約經營企業，並實施為期五的房地產商業活動限制。
這場審判預計涉及超過150人，包括川普在內皆被列為潛在證人，但判決主要被認為會是在專家們對財務文件的意見爭論。不過就在上週，紐約州高等法院法官恩格隆已經裁定川普在申辦貸款時浮報「川普集團」（Trump Organization）房地產與金融資產價值，構成欺詐，這令《紐約時報》分析稱此案將可能把川普這名地產大亨的真實身價推到陽光下，其這數十年來建立的企業家形象也將為此受損。