藍營黨工涉「Lin bay好油」自導自演恐嚇案 國民黨深夜急回應
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘遭網友恐嚇事件，案情出現大逆轉，檢警調查後發現，發布恐嚇文的嫌犯竟是國民黨黨工許哲賓，更在藍營政策會負責社群相關工作。國民黨譴責所有作假的行為，個別案件若有任何違法情事，尊重司法並支持檢警依法究責勿枉勿縱。
記者余祥／台北報導
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前自曝家人遭恐嚇，並在直播痛哭後宣布停更粉專，引發網友批評「綠色恐怖」，全案在檢警調查後有重大突破，查獲涉案人的關鍵手機錄音、筆電等證物發現，涉案的許姓犯嫌具有國民黨工身分，與林裕紘更是舊識。
許嫌更自曝整起恐嚇案是林裕紘指示他所為，更離譜的是，他的手機內存有案發後雙方討論恐嚇案的通話錄音，讓整起事件從網路恐嚇案大逆轉恐成自導自演的假事件。
有關粉專遭恐嚇案件，國民黨表示，不容許任何造假情形，畢竟本案也是由國民黨執政的桃園市警局依法蒐證，把相關物證移送地檢署才能夠找到真相。
國民黨表示，進口雞蛋帶來的食安問題，有多少洗標籤、洗產地等，到底有多少吃下國人的肚子，國民黨一定會繼續追究，保障國人健康。
國民黨對本案也十分詫異，希望司法檢調儘速釐清真相，至於涉案人在行政上的責任，黨部也會從嚴從速處理。