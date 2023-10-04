頂呱呱「買一送一」！萬聖節開吃「血腥炸雞」　師園鹽酥雞搞微醺

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頂呱呱今天週三會員日一日限定，頂呱呱全台門市（桃園機場店除外）開吃地瓜薯條「大薯買一送一」，記得會員先領取優惠券。
而萬聖節X《女鬼橋2：怨鬼樓》國片開吃「血腥炸雞」，即日起至10月15日，主打甜辣新口味韓式洋釀醬，推出2款期間限定套餐。「大口撕肉餐」經典台式薄皮嫩雞搭配多汁滑嫩雞腿、薯球及飲品，81折優惠特價179元（原價220元）;「血腥鬼爪餐」則有鹹香酥脆雞脖子搭配薄皮嫩雞、地瓜薯條及飲品，下殺76折特價179元（原價235元）。
預告《女鬼橋2：怨鬼樓》將於10月13日全台上映，即日起至10月15日，活動期間凡購買女鬼橋2聯名餐，即贈送「電影優惠券」乙張，數量有限送完為止。
📌師園鹽酥雞搞微醺！攜手仕高利達「醉愛吃雞」
Scottish Leader仕高利達蘇格蘭威士忌「2023極餓飽典」，串連師園鹽酥雞、鹹酥李、呷滴、La Grotta、COFFEE LAW、昭和浪漫冰室等6大餐飲品牌，以馥郁辛甜的金雪莉蘇格蘭威士忌入菜，限時限量推出微醺系布丁和威士忌鹽酥雞，翻轉台灣味。
其中「師園鹽酥雞」推出《醉愛吃雞-限定威士忌組合套餐》， 以金雪莉蘇格蘭威士忌醃製雞肉，酥炸後再淋上金雪莉加強風味，出餐再附上仕高利達金雪莉 50ml小酒1瓶，熱度帶出酒香，搭配經典地瓜薯條和四季豆，十足微醺風味，即日起至10月26日限量供應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！