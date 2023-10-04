7-11咖啡免費送《新楓之谷》杯塞！國慶連假「買10送10」可寄杯

頂呱呱「買一送一」！萬聖節開吃「血腥炸雞」　師園鹽酥雞搞微醺

▲頂呱呱今天一日限定地瓜薯條「大薯買一送一」！萬聖節X《女鬼橋2：怨鬼樓》開吃甜辣新口味韓式洋釀醬「血腥炸雞」。師園則攜手仕高利達，用金雪莉蘇格蘭威士忌醃製微醺鹽酥雞。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱今天一日限定地瓜薯條「大薯買一送一」！萬聖節X《女鬼橋2：怨鬼樓》開吃甜辣新口味韓式洋釀醬「血腥炸雞」。師園則攜手仕高利達，用金雪莉蘇格蘭威士忌醃製微醺鹽酥雞。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/綜合報導

頂呱呱今天週三會員日，地瓜薯條「大薯買一送一」！萬聖節X《女鬼橋2：怨鬼樓》開吃「血腥炸雞」，甜辣新口味韓式洋釀醬，彷彿為美食增添血淋淋的驚悚感，應景又有哏。人氣師園鹽酥雞則攜手仕高利達，竟然用金雪莉蘇格蘭威士忌醃製微醺鹽酥雞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌頂呱呱地瓜薯條「大薯買一送一」　萬聖節開吃「血腥炸雞」
頂呱呱今天週三會員日一日限定，頂呱呱全台門市（桃園機場店除外）開吃地瓜薯條「大薯買一送一」，記得會員先領取優惠券。

而萬聖節X《女鬼橋2：怨鬼樓》國片開吃「血腥炸雞」，即日起至10月15日，主打甜辣新口味韓式洋釀醬，推出2款期間限定套餐。「大口撕肉餐」經典台式薄皮嫩雞搭配多汁滑嫩雞腿、薯球及飲品，81折優惠特價179元（原價220元）;「血腥鬼爪餐」則有鹹香酥脆雞脖子搭配薄皮嫩雞、地瓜薯條及飲品，下殺76折特價179元（原價235元）。

預告《女鬼橋2：怨鬼樓》將於10月13日全台上映，即日起至10月15日，活動期間凡購買女鬼橋2聯名餐，即贈送「電影優惠券」乙張，數量有限送完為止。

▲頂呱呱秀學生證免費吃薯球！9塊炸雞桶369元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱今天「大薯買一送一」會員限定優惠。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱今天一日限定地瓜薯條「大薯買一送一」！萬聖節X《女鬼橋2：怨鬼樓》開吃甜辣新口味韓式洋釀醬「血腥炸雞」。師園則攜手仕高利達，用金雪莉蘇格蘭威士忌醃製微醺鹽酥雞。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱萬聖節X《女鬼橋2：怨鬼樓》開吃甜辣新口味韓式洋釀醬「血腥炸雞」。（圖／頂呱呱提供）
📌師園鹽酥雞搞微醺！攜手仕高利達「醉愛吃雞」
Scottish Leader仕高利達蘇格蘭威士忌「2023極餓飽典」，串連師園鹽酥雞、鹹酥李、呷滴、La Grotta、COFFEE LAW、昭和浪漫冰室等6大餐飲品牌，以馥郁辛甜的金雪莉蘇格蘭威士忌入菜，限時限量推出微醺系布丁和威士忌鹽酥雞，翻轉台灣味。

其中「師園鹽酥雞」推出《醉愛吃雞-限定威士忌組合套餐》， 以金雪莉蘇格蘭威士忌醃製雞肉，酥炸後再淋上金雪莉加強風味，出餐再附上仕高利達金雪莉 50ml小酒1瓶，熱度帶出酒香，搭配經典地瓜薯條和四季豆，十足微醺風味，即日起至10月26日限量供應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲師園鹽酥雞X仕高利達《醉愛吃雞-限定威士忌組合套餐》199元。（圖／仕高利達提供）
▲師園鹽酥雞X仕高利達《醉愛吃雞-限定威士忌組合套餐》199元。（圖／仕高利達提供）
▲COFFEE LAW微醺威士忌鮮奶油布丁150元。（圖／仕高利達提供）
▲COFFEE LAW微醺威士忌鮮奶油布丁150元。（圖／仕高利達提供）

CoCo紅果小姐「第二杯折50元」！星巴克「買ㄧ送ㄧ」隱藏優惠

Mister Donut萬聖節搞鬼！6款萌怪甜甜圈　「買一送一」優惠曝光

獨／日本壽司郎「螢幕迴轉壽司」不是防屁孩！台灣證實引進計劃曝

肯德基彩虹「肯愛桶」炸雞+蛋撻399元！優惠代碼曝　吃到雙十國慶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞