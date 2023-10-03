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「Lin bay好油」恐嚇案遭爆自導自演　黃揚明嘆：從此身敗名裂

▲農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前自稱遭到恐嚇，還上前立委黃國昌的YouTube直播哭訴。（圖／取自李正皓臉書）
▲農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前自稱遭到恐嚇，還上前立委黃國昌的YouTube直播哭訴。（圖／取自李正皓臉書）

記者鄭宏斌／台北報導

農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘日前表示遭到網友威脅恐嚇，還在前立委黃國昌的YouTube直播上哭訴，不過有媒體報導，此案疑為林裕紘自導自演，涉案的發文者為國民黨許姓黨工，且和林裕紘相識多年。媒體人黃揚明今（2）日深夜在臉書上感嘆，「只能說，林北好油從此身敗名裂」。

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黃揚明指出，如果真的如《鏡週刊》報導，全案是自導自演，那林北好油真的就從此身敗名裂了。全案還在偵辦階段，就靜待檢調釐清真相吧。

隨後，前立委黃國昌透過臉書表示，「看到新聞非常訝異，傳訊息問了Lin Bay 好油，他僅回答是真的。其餘並未多說。」這樣的行為，無論基於什麼理由，非常不可取。在不知情的情況下，間接造成社會的紛擾，鄭重向大家致歉，未來直播邀請來賓將更審慎行事。此外黃國昌也說，他把當天直播影片下架，以示對直播內容負責。

黃國昌的說法，等於間接證實林裕紘自導自演。因此，黃揚明又表示，「總之，只能說林北好油掰了。」黃揚明也在留言處補充說明「只能說，林北好油從此身敗名裂」、「這個案子最重要的就是，使用VPN跳板也還是查得到嘛」。

而對於檢警查出涉案者為藍營黨工，國民黨深夜也緊急發出聲明表示，譴責所有作假的行為，個別案件若有任何違法情事，尊重司法並支持檢警依法究責勿枉勿縱。粉專遭恐嚇案件國民黨也不容許任何造假情形，畢竟該案也是由國民黨執政的桃園市警局依法蒐證，把相關物證移送地檢署才能夠找到真相。

國民黨表示，進口雞蛋帶來的食安問題，有多少洗標籤、洗產地等，到底有多少吃下國人的肚子，國民黨一定會繼續追究，保障國人健康。

國民黨說，對該案也十分詫異，希望司法檢調儘速釐清真相，至於涉案人在行政上的責任，黨部也會從嚴從速處理。



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