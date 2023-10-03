高閔琳遭冒名威脅Lin bay好油 報警竟被「謝國樑」恐嚇害全家！
臉書粉專「lin bay好油」因爆進口蛋問題，版主林裕紘日前爆出在網路上遭到恐嚇、自己和家人遭到死亡威脅，沒想到現在卻被爆出恐是自導自演，日前曾被冒名寄信恐嚇林裕紘的高雄市觀光局長高閔琳今（3）日凌晨透露，就在她報警當天下午她就收到署名為「謝國樑」信件，指名「如果五小時內不刪除Facebook貼文，那你的全家就會變成尸體碎塊」。
記者鄭婷襄／高雄報導
高閔琳說，她被不明人士冒名栽贓、以她的名義對好油寄發恐嚇信件；為自證清白，並期盼檢警儘速抓到元兇，她已在9月28日凌晨前往警局報警，沒想到當天下午，她就收到了署名為「謝國樑 <wudizhanshen1949@gmail.com>」寄來一封標題為「請撤銷報案，並刪除Facebook貼文」，而內容是「如果五小時內不刪除Facebook貼文，那你的全家就會變成尸體碎塊」，並附上刀子和槍枝的照片，威脅恐嚇人身生命安全的信件。
高閔琳指出，不只是她和她家人的人身安全遭到威脅，就這麼短短幾天期間，她的臉書也收到不少「網友」針對她個人進行各種外貌羞辱、辱罵、霸凌，以及無憑無據地指稱她才是自導自演、她是壞人、她什麼壞事做盡等等的造謠、抹黑、羞辱、辱罵、以訛傳訛。
高閔琳說，看到今晚「lin bay好油」遭恐嚇可能是自導自演的新聞，她不敢多做聯想，她並不清楚冒用她姓名寄恐嚇信者究竟為何人，甚至也不能得知這位要讓她全家變屍塊、署名謝國樑的人，在現實生活當中又是誰？但深切盼望檢警儘速完成調查，也期盼事情早日水落石出、抓到真正的嫌犯。
高閔琳強調，她要再次嚴正譴責此類利用造謠、栽贓、抹黑等惡質手段，對他人進行不實攻擊、騷擾、霸凌，以及試圖製造社會對立的不法惡質行為，台灣是民主國家，言論自由受到保障，但假訊息卻不是；切莫逾越法律，法律是最低道德的底線，君子有所為，有所不為，「我，高閔琳，清白人格不容抹黑」。