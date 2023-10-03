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高球／逾百名球友齊聚國寶金尊盃　球敘狂掃近千罐啤酒

▲國寶集團與百威金尊啤酒共同舉辦的「國寶金尊盃」，在黃金海岸高爾夫俱樂部會館前的大草坪上舉行。官方提供
▲國寶集團與百威金尊啤酒共同舉辦的「國寶金尊盃」，在黃金海岸高爾夫俱樂部會館前的大草坪上舉行。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

國寶集團與百威金尊啤酒共同舉辦的「國寶金尊盃」，在黃金海岸高爾夫俱樂部會館前的大草坪上，在中秋佳節之前，百餘位球友齊聚一堂，享受一場歡樂的戶外烤肉趴。但遵守開車不喝酒、喝酒不開車，主辦單位特別安排專車接駁與住宿代訂服務，就是要讓球友們能盡興。

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新北市政府警察局金山分局長蔣叔君也帶領多位同仁親臨現場，宣導飲酒規範。雖然開球與開車都是同樣的英文詞彙，中文裡也都有個「開」字。但開球喝酒開歪了，只是桿數多個幾桿而已；但開車喝酒開歪了，那就是公共危險與人身安全的大事了。

在近午時分，在湛藍天空與蔚藍大海的歡迎下，與賽的130多位球友在會館前拍完大合照後，18洞同時開球出發。國寶集團營運長湯順甄也在歡樂的人群中，一起同歡。她表示國寶集團投入高球產業後，不斷突破再突破，為的就是打造不一樣的高球球敘風格，讓球友們不再只是18洞比賽的單一玩法。這場「國寶金尊盃」就是希望大家歡樂盡興，不計算成績，鼓勵球友呼朋引伴一起報名、同組打球，盡情享受揮桿樂趣。

四個多小時的球敘中，所有與會者總共喝掉了40箱百威金尊啤酒，一箱24罐，總共960罐，算下來平均每人喝掉了7罐多。喝了這麼多，球還打得好嗎？和朋友和姊姊一起報名參加的東豪旅行社董事長廖千秀笑著回答：「這場活動就是來喝酒打球的，桿數不重要，開心最重要！」

而贊助商之一的V PLUS品牌總經理黃立穎，更和其他五位朋友特別從台南搭高鐵北上，再搭接駁車來到黃金海岸，千里迢迢來參加這場別開生面的活動。此外，最愛小白球的藝人姚元浩、日本滝の宮球場（東華球場姊妹球場）經理新谷隆則與日本高爾夫協會四國高爾夫聯合會坪井優委員長，也都一起歡樂度過中秋佳節。

最終，這場別開生面的球敘，就在最大獎百威限量聯名球袋被送出後，畫下了完美的句點。所有參賽者在度過盡興暢快的一天後，將帶著歡樂愉悅的心情，迎接即將到來的中秋連假。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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