天降橫禍！美國單親媽除草時「遭機翼爆頭」慘死 獨留3年幼子女
美國奧克拉荷馬州近日前發生一起驚悚意外，1名女子在機場推著除草機工作時，意外被正在降落的飛機撞上，當場遭機翼「爆頭」喪命，具體案發細節仍在調查，但飛行員有可能面臨起訴。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《紐約郵報》等外媒報導，這起意外發生在當地時間9月29日下午的斷弓機場（Broken Bow），死者是27歲的海耶斯（Samantha Hayes），當時她正在使用除草機，卻被降落到一半的小型飛機重擊頭部，當場倒地不起。
報導指出，儘管飛機駕駛員巴克斯特（James Baxter）注意到了地面上的海耶斯，並試圖緊急拉抬機身，但為時已晚，海耶斯仍遭到重擊，倒臥血泊當中。
意外發生過程仍有待釐清，但不排除是因為機械噪音過大，導致海耶斯沒注意到後方有小型飛機正在降落。據悉，這座小型機場沒有空中管制員，這意味著飛行員須透過無線電自行宣布起降。
由於海耶斯是單親媽媽，她去世後留下3名年幼子女，不少親友都在社群平台上發文，哀悼她的突然離世，打下：「對她的3個孩子來說，海耶斯是很棒的媽媽，雖然是單親，但她努力工作，為的是給他們一個安全、充滿愛的家。」