小犬颱風「快到家門口了」！各國預測路徑一致 全台風雨時程出爐
中度颱風小犬（國際命名：KOINU）來勢洶洶，中央氣象署在已經在（2）日深夜11點30分發布海上颱風警報，預估週三至週五（10月4日至10月6日）是影響台灣最劇烈的時刻，按照目前小犬颱風的最新預測路徑來看，陸上颱風警報應該會在今（3）日下午至傍晚會發布，民眾防颱作業不可不慎！
記者張嘉哲/綜合報導
根據中央氣象署觀測，小犬颱風在3日凌晨2時位於北緯20.1度，東經125.3度，以每小時5公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑220公里，對台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽構成威脅。
對於小犬颱風的風雨時程，氣象預報員朱美霖表示，10月4日至6日是颱風距離台灣最接近的時期，隨著小犬3日接近，北部及東北部地區雨勢將逐漸增強，尤其宜蘭、大台北山區可能有局部大雨，花東降雨逐漸明顯；4日開始在外圍環流以及東北風、地形交互作用下，北台灣、東部、東南部降雨顯著，中南部雨勢則加大。
到了5日，小犬開始通過台灣南部陸地，進入到台灣海峽南部，中南部降雨持續擴大，直到6日颱風出海之後，全台降雨才開始趨緩。氣象達人彭啟明也表示「小犬颱風預測路徑越來越穩定也一致，提醒民眾今天務必要對週三、四、五的活動做一調整，做好防颱準備!」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，小犬登陸機率極高，熱區為花蓮豐濱至恆春一帶，暴風圈預計週三上午就會率先碰到花東陸地，週三深夜至週四凌晨間登陸，東部、南部把握最後時間做好防颱準備，其他地區也要注意強風。