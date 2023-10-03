巴黎副市長挺台民主　宣布訪台並參加同志大遊行

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羅梅洛-米歇爾貼出和駐法代表吳志中的合照，並寫道：「很高興能夠和台灣駐法國大使交流。我向他重申（台灣）對抗中國壓迫的支持。」
接著他宣布，「台灣，亞洲第一個通過同性婚姻的國家，將於10月28日舉辦同志大遊行。而我將出席」，並於文後加上彩虹符號。
吳志中稍後在臉書（Facebook）上分享羅梅洛-米歇爾的推文，表示「巴黎市副市長宣布即將訪問台灣」，且正與巴黎市長外交顧問及市長團隊在巴黎市政府討論訪問細節。
身為副市長，羅梅洛-米歇爾負責人權事務，支持民主自由走在前線，多次出席巴黎聲援維吾爾族與西藏的示威活動。
去年12月4日，巴黎響應白紙運動，抗議中共暴政，羅梅洛-米歇爾在維吾爾協會舉辦的遊行上接受中央社採訪時表示，中國的壓迫、種族滅絕越發嚴重，「作為人權之都，巴黎和法國必須行動」。
羅梅洛-米歇爾向來挺台，多次在公開場合傳達挺台立場，同時譴責中國對台惡意威脅。他告訴中央社：「台灣人民愛好和平，有權活在安全之中。我們無法接受中國威脅台灣，當然支持台灣。」
去年10月底，總部位在巴黎的國際人權聯盟（FIDH）在巴黎市政府舉行創立100週年晚會，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、法國總統馬克宏（Emanuel Macron）都以影片致賀。
駐法國代表處不僅作為貴賓受邀出席活動，羅梅洛-米歇爾更在開幕致詞時特別代表巴黎市政府傳達對台灣的支持與關心，同時譴責中國對台威脅以及對人權、自由的迫害。1121003