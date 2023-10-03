英外委會主席：支持自決權　尊重台灣對未來決定

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克恩斯（Alicia Kearns）強調，不希望外委會不經意激怒中國政府、或讓台灣民眾被迫面對更惡劣的處境。「自決權」是外委會首要關切；外委會支持台灣民眾的願望以及台灣民眾應得的權利。外委會不接受中國對台立場，並認為「台灣應擁有台灣所追求並應得的主權（sovereignty）」。
外委會8月30日發布報告，檢視英國政府「向印太傾斜」（Tilt to the Indo-Pacific）政策方針的執行成效並提出建言。報告對行政機關不具強制力，也不代表全體國會立場。按慣例，政府需在報告發布後兩個月內向委員會提交正式回應。
這份報告除了以專章檢視英國對中戰略，更另起專章重點檢視英國與印太區域個別國家的關係：在國家名單，台灣位居首位。在「台灣的國際地位」一節，報告明文稱台灣是「事實獨立」國家。
克恩斯近日接受中央社專訪時提到，在對台政策方面，英國政府尚需對台英關係的戰略價值與契機有更多認識，無論是在能源、安全事務、貿易或科學科技等領域。
她指出，英國政府有必要從戰略角度通盤檢視對台關係應以哪些事項為優先，但目前情況像是各部會各行其是。
她強調，英國的「一中政策」與北京的「一中原則」不同；英國僅「認知到」、但未「承認」或接受北京的立場。令人憂心的是，部分英國公務員錯誤理解英國的「一中政策」，導致他們對與台灣接觸謹小慎微、自我設限。
在去年10月接任外委會主席前，克恩斯即積極主張引進更多來自台灣的華語教學資源，以利英國停止過度依賴受北京控制的「孔子學院」。
英國政府以「不符比例原則」為由，決定不關閉英國境內約30所孔院，但強調政府現階段即「不直接資助」孔院，且根據英國法規，孔院有責任確保其運作符合透明、合法、維護言論自由等原則。
知情人士曾透露，貿然禁絕孔院的風險除了短期內缺乏足以完全替代的其他選項，還有中方恐採取一系列施壓或報復措施，包括關閉中國境內的英國文化教育機構、壓縮赴英求學管道和英國學歷在中國就業市場的吸引力。
英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今天在執政黨保守黨年度大會一場周邊活動上，針對孔院爭議，提及英方需顧慮中國境內英國文化協會（British Council）遭關閉的風險。
克恩斯告訴中央社，她支持關閉孔院並轉而與台灣的政府合作。她透露，曾與台灣官方深入討論可能的合作方式，並曾向英國教育部提案，內容包括結合台灣的教育系統與在英港人的力量，一同協助英國提升華語能力。她說，十分期待英國教育部認真看待提案。
關於外委會報告數次提到的「嚇阻外交」（deterrence diplomacy）及其在台海情勢的應用，克恩斯指出，「嚇阻外交」兩大重點為力求措辭精準，並以「有意義的行動」為支撐。她說，「我們必須竭盡所能，確保不會有單方面企圖透過武力獲取主權的情況發生」。
具體作法包括「在適當範圍內」，協助台灣取得盡可能廣泛的國際認可。她舉例，外委會去年訪台實踐台英國會交流、不允許中方防堵台英相關往來，這具有重要意義。在國際多邊平台，英國需支持台灣擴大參與，包括世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。
克恩斯說：「英國已加入CPTPP，也希望看見台灣加入。」
克恩斯指出，無論是經貿或安全事務，英國應釐清該採取哪些作為，以明確表達英國「不會忘了台灣」、不會停止思考如何保護台灣。另一方面，英國應正視並克服自身弱點、讓自己盡可能強大，以利在必要時有效嚇阻北京，保護、支持台灣。
這是否意味一旦台海「最壞情況」發生，英國可能介入？克恩斯說，她個人希望答案是肯定的，但英方終極目標顯然是預防侵略發生，雖然針對台灣遭侵略可能如何影響英國的國家韌性，英國政府內部研判已展開相關運作。
「一旦侵略發生，即為時已晚」，克恩斯強調，「我們不應允許情勢演變至這個地步」。
她指出，嚇阻也意味不讓中國「有機可趁」，因此英國一方面有必要協助台灣更加融入國際社會；另一方面卻必須避免讓「不侵略台灣，就是中國的失敗」這樣的敘事邏輯壯大。
克恩斯說，中國國家主席習近平禁不起「西方成功阻止他侵略台灣」這樣的說法，英國及其盟友夥伴應確保習近平「有路可退」、有理由對台灣採取不一樣的作為。相較於讓中方任何人「注定失敗」，維護台灣民眾的自由生活方式才是重點。
台灣明年1月舉行總統和立法委員選舉，問她有什麼話想對台灣人說。克恩斯回應，希望台灣選民踴躍投票、善用自己的權利，確保台灣將持續是英國在亞洲主要民主夥伴之一。（編輯：馮昭）1121003