小犬颱風23:30發海上警報！陸警明下午跟上　週三有機會放颱風假

小犬颱風「兇如吉娃娃」！專家：比海葵有感　西部中央山脈擋不住

▲小犬颱風持續逼近南台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發出迷因梗圖，表示小犬颱風兇悍起來，如同生氣的吉娃娃。（圖／取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲小犬颱風持續逼近南台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發出迷因梗圖，表示小犬颱風兇悍起來，如同生氣的吉娃娃。（圖／取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者賴禹妡／綜合報導

中度颱風小犬（國際命名KOINU）目前正在持續逼近南台灣，中央氣象署已經發布海上颱風警報，小犬颱風暴風圈預計會在明（4）日清晨接觸東部陸地。氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發出迷因梗圖，表示小犬颱風看似溫和，但其實比9月初的海葵颱風更有感，兇起來如同一隻生氣的吉娃娃般可怕。 

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專發文示警，這次小犬颱風會比9月初的海葵颱風更有感，目前倒數24小時準備迎接風雨。粉專也幽默地做了迷因梗圖，左半邊為「你以為的小犬颱風」，圖片為溫馴乖巧的柴犬，換到右邊「實際上的小犬颱風」則畫風突變，成為一隻呲牙裂嘴的兇狠吉娃娃。 

貼文曝光後，引來網友笑翻留言：「吉度瘋狂」、「我們家小吉真的可以成為任何兇悍的代表」。也有人問「為何會比海癸更有感？」對此，粉專解釋：「風場比海葵大，且有東北季風加成，中央山脈這次沒辦法替西部平原提供顯著的屏障。」 

▲小犬颱風目前正在朝西北西行進，強度持續增強中，預計暴風圈會在明日清晨接觸東部陸地。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲小犬颱風目前正在朝西北西行進，強度持續增強中，預計暴風圈會在明日清晨接觸東部陸地。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，小犬颱風海上颱風警報已經發布，登陸台灣機率極高，熱區為花蓮豐濱至恆春，目前正在朝西北西行進，強度持續增強中。按照氣象署資料，預計暴風圈會在明（4）日清晨接觸東部陸地，週四將從恆春半島至臺東之間登陸，提醒民眾提前做好防颱準備。 

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