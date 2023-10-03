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MLB／賽揚強投Trevor Bauer性暴力案脫身　與被害女性達成和解

▲前大聯盟賽揚強投Trevor Bauer因捲入性暴力案丟掉工作，於是轉戰日職橫濱隊，目前該案件已經劃下句點，與被害女性達成和解。（圖／美聯社／達志影像）
▲前大聯盟賽揚強投Trevor Bauer因捲入性暴力案丟掉工作，於是轉戰日職橫濱隊，目前該案件已經劃下句點，與被害女性達成和解。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）賽揚獎強投Trevor Bauer，因2021年捲入性暴力案，遭到大聯盟禁賽停職，但未獲得其他球隊機會，於是轉戰日職橫濱DeNA灣星。根據Bauer委任律師表示，Bauer已經與一名於2021年指控他毆打及性侵的女性達成和解。

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「從今日起，雙方均已撤回相關指控，且不得再次提出告訴。」Bauer的委任律師Jon Fetterolf和Shawn Holley在聲明中表示。

之後Bauer對該名女子提出訴訟，而她則提出反訴。他們的和解條款中沒有提到金錢，但該女子將從保險中另外獲得30萬美元的賠償。

這位前洛杉磯道奇隊強投手於2021年7月被大聯盟行政停職，因為該名女性指控Bauer兩度侵犯她，但Bauer否認這些指控，並說這些行為都是經過雙方同意的，檢察官於2022年2月決定不起訴。

不過，大聯盟對Bauer祭出了前所未有的324場禁賽，經過長達7個月的申訴、仲裁，2022年12月禁賽場次減少到194場。Bauer服完球監之後，被道奇隊裁掉，也沒有其他隊伍願意簽下他，2023年3月與日職橫濱DeNA灣星隊簽下1年4億日圓合約。

雖然已經與其中一名女性達成和解，但一名來自亞利桑那的女子也指控Bauer，在2020年末，她遭受Bauer性暴力，被Bauer用刀子指著她的喉嚨並將其勒昏，甚至導致她懷孕。

Bauer否認所有指控，從未被逮捕或起訴，並且已經提出反訴，並指控該女子偽造懷孕並試圖勒索他。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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