名家論壇》蕭徐行／拜習會不會　中美互動紛擾難辨

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拜登與習近平的上次會晤是在2022 年 11 月的峇里島，當時兩人分別指示雙方官員恢復陷入停滯關係的優先談判事項。後來，不幸發生在美國上空盤旋數日的一顆中國大陸氣球，疑似用於間諜偵察，在社會輿論壓力下，遭美國國防部派遣的戰機擊落，但事件餘波持續發酵，互信不足的美中兩國之間又增添更多猜忌和不安因素，甚至一度演變到雙方軍事人員及軍機艦挑釁對立的狀態。接著，拜登與習近平相繼缺席東協年會以及G20年度峰會，這樣王不見王的冷戰狀態，也讓大家對於APEC舊金山峰會，是否會有「拜習會」的契機，不敢樂觀。
雖然，雙方看來正在為拜習峰會努力中，但是，中美雙方近來的爭執點仍讓峰會破局存在可能性。
首先，在台灣問題上，雙方仍然對於台灣定位差異極大，互不相讓。美國國務卿布林肯雖然祝賀了中國國慶‧然而，9月28日在與大西洋月刊主編哥德柏格對談時則對台海問題表示，2016年至今，是中國大陸在台海周邊製造緊張和改變現狀，全球一致告訴北京「別這麼做」；他說，不只是台灣，全球都面臨極高風險。布林肯重申，全球每日有55%的貨運行經台海，70%的晶片產自台灣，一旦中方採取行動導致台海危機，就會導致全球經濟危機。全世界各國都期待和平與穩定，全球都希望能維持現狀。布林肯的言辭，中共鐵定不開心。
同時間，包括美國聯邦調查局（FBI）、國家安全局（NSA）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）、日本警察廳，以及日本政府內閣安全中心等美日單位兩國多個研究機構則在9月27日共同發布網路安全警告，呼籲政府機關、電力通訊、國防產業等單位應警戒和中國有關的駭客集團BlackTech鎖定與遭到網路攻擊。
美國網路安全和基礎設施安全局指出，BlackTech利用跨國企業的海外子公司，入侵該企業美日總部的網路系統，其目標涵蓋政府、企業、科學技術、媒體、電子工學、電力通訊、國防產業基礎有關領域的多個單位。
利用網路攻擊也受到美國國會的重視與抨擊，美國國會參議院情報委員會共和黨籍副主席魯比歐9月27日在該委員會「反制中國在美惡意影響行動」聽證會上就表示，中國共產黨政府挾空前複雜資源與影響力構成的威脅，遠遠超出美國面臨過的任何問題。他強調，中方透過「不戰而屈人之兵」策略，影響力正滲透美國社會各層面，影響美國社會輿論對台灣問題的看法，為中方當前鎖定的重要目標。
中國華為在美國商務部長雷蒙多訪華期間發表新款手機，引起美國的驚愕與疑慮。雖然雷蒙多事後指出，美國未掌握華為可大批量生產採用先進晶片智慧手機的證據；但是在美方大力封殺下，華為還是能做出新手機，無疑讓美方更強硬的要卡中國高科技業的脖子。
9月25日，美國商務部工業和安全局（BIS）也宣布，將11家中國企業和個人納入「實體清單」（entity list），嚴格管制出口，理由是涉伊朗無人機和軍用飛機開發；另外在26日再公告，再將3間中國公司列入涉及維吾爾人強迫勞動的「實體清單」，禁止他們的貨品輸往美國。中國商務部新聞發言人周二（26日）稱，中方對此堅決反對，將採取必要措施堅決維護自身合法權益。
雖然齟齬不斷發生；然而，下半年以來中美之間的糾紛還是以文攻、商業較勁為主，武力的對峙明顯的降低，尤其雙方雖然時有對立，卻仍然在經濟貿易上相互依賴極深，即使國際局勢詭譎多變，走向拜習峰會的可能已經比夏天時大大提高了很多。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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