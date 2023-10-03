小犬颱風路徑撲台！最快11:30發陸警 有望「停班停課」縣市出爐
小犬颱風（國際命名：KOINU）維持中颱等級，路徑持續朝台灣逼近，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，小犬颱風暴風圈還有擴大趨勢，若未來幾小時路徑無太大變化，將在今（3）日中午前後發布「陸上颱風警報」，最快的時間點是上午11時30分，首波警戒區可能包括花蓮、台東或恆春半島，被暴風圈接觸的縣市都有可能達到停班停課標準，會有較劇烈降雨的宜蘭也有機會，氣象署也將提供風雨預估，最後仍須由地方政府判定。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華表示，小犬颱風在過去幾小時強度稍微增強，暴風半徑更是擴大到250公里，明後天靠近台灣時，幾乎所有縣市都可能被暴風圈籠罩，不過今日颱風外圍環流影響還不明顯，主要是北部、東北部有短暫陣雨，東北部要小心局部大雨，花東則有零星短暫降雨，午後南部山區零星雷陣雨。
伍婉華說明，明日小犬風將更接近台灣，暴風圈有可能觸陸，週四則有機會在台東登陸、通過後移動到台灣海峽，這2天東半部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨，北部、南部地區及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率，其它地區也都有局部短暫陣雨。
此外，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有4米以上浪高，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪發生，蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，上午桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至臺南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖也都有較強陣風；下午起桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風。