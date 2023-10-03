▲公費流感疫苗應開放民眾選擇廠牌？　疾管署提出「這原因」回絕外界訴求

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各廠牌保護力、不良反應無差異 故採隨機接種疫苗今年公費疫苗共有4家廠牌提供民眾接種，包含法國賽諾菲巴斯德、德國東洋、台灣國光、台灣高端等，皆為4價流感疫苗。疾管署說明，目前國內核准製造或進口的流感疫苗皆為4價不活化疫苗，製程以雞胚胎蛋培養製程為主，另有細胞培養製程，都已在國際上有多年使用經驗。
此外，疾管署表示，今年採購之四價流感疫苗，食藥署已針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果等進行嚴謹審查，也都已完成第三期臨床試驗，確認其品質、安全及有效性後才核發藥品許可證及上市，相關試驗報告都已經食藥署審查通過。
根據美國疾病管制中心（CDC）建議，四價不活化流感疫苗，不論廠牌皆視為相同，建議民眾可接種任一符合仿單適用年齡之流感疫苗。疾管署也表示，各廠牌流感疫苗在保護力與不良反應發生率上均無差異。
因此有關於外界訴求，今年流感疫苗接種計畫應開放讓民眾選擇廠牌一事，疾管署表示，公費流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗之廠牌將採隨機安排方式，提供民眾接種服務，民眾可依自身意願前往施打，非強制接種。
疾管署說明疫苗採購事宜 籲民眾應接種流感疫苗關於流感疫苗採購，疾管署說明，今年流感疫苗以最有利標方式辦理，邀請疫苗學、感染學、查驗登記、GMP、臨床試驗及政府採購法等相關領域專家，組成採購評選委員會，由專家針對投標廠商所提計畫依疫苗效益（如：有效性、安全性）、價格、供貨時效／穩定性等項目進行評選。
評選後定序位前4名為最有利標廠商，並依各序位之供貨比例決標，疾管署強調，相關採購程序皆符合政府採購法規定，公費流感疫苗第1階段已於10月2日開打，第2階段將在11月1日開放接種，呼籲符合資格的民眾應前往流感疫苗合約院所接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59482
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