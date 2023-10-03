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馬文君洩潛艦國造機密資料？邱國正力保「沒有」：她質詢很認真

▲立委馬文君遭指洩密潛艦國造資料，國防部長邱國正力保稱「沒有」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.03）
▲立委馬文君遭指洩密潛艦國造資料，國防部長邱國正力保稱「沒有」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.03）

記者呂炯昌／台北報導

國造潛艦原型艦「海鯤號」上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，不過卻引發前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密風波，質疑立委出席外交及國防委員會機密會議時未簽保密協議。對此，國防部長邱國正今（3）日受訪表示，本來好事一樁，沒想到會變成這樣子，針對馬文君是否洩密，邱國正力保，「沒有」。

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立院院會今日繼續邀請行政院院長、主計長、財政部部長列席報告「113年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。邱國正會前受訪被問到郭璽指控馬文君洩密一事，邱國正表示，之前也沒想到會弄成這個樣子，本來是好事一樁，弄到這個地步不樂見。

媒體問馬文君是否沒簽保密協定？邱國正說，機密資料擺那邊以後，要去看一定會簽名，開會機密會議與會會簽名，但是簽名含義有點告知這東西要保密，並不是一張紙保密協定，國防部開會會有做單子，資料擺這邊要簽好這個，開完會之後資料留著，開完會保密切結有到。

媒體追問保密協定似乎沒約束力？邱國正說，國防部開會都有約束到，不能說哪些人捕風捉影，名嘴專家都有他們的見解都予以尊重，不會跟他們辯解，坦白講，任何一項事情推動能公開的絕對公開，沒有私下作業的問題，他跟黃曙光談到的確壓力很大，沒有指名哪個人，國家外交問題，很多國家沒有邦交，都談論如何克服困難，沒有去對任何人做評論。

邱國正強調，軍方作推動都如期如時完成，現在潛艦可以發展這地步，從民國105年建案，然後備料、設計，到民國108年5月開工，目前都還按節點在管制。

媒體追問，有一個說法是說要爭取預算？邱國正回應，大家取得一致共識，一定要經過測評，測評完了穩了，才能投入下一艘，這很合理，沒有講哪一個人去阻攔，沒有這問題。

媒體問是否有查到馬文君在這案有無疑慮，邱國正說，「沒有」，馬文君很認真，都一直質詢這些；他記得去年年初，馬有交一份資料給軍方，後來軍方研判以後，派人去跟她說明，而說明完後，馬文君講「我一樣交給法」，軍方予以尊重，他倒沒有揣測誰洩密、誰冤枉，一切法來作界定，大家比較公平。


 

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