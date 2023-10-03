馬文君洩潛艦國造機密資料？邱國正力保「沒有」：她質詢很認真

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媒體問馬文君是否沒簽保密協定？邱國正說，機密資料擺那邊以後，要去看一定會簽名，開會機密會議與會會簽名，但是簽名含義有點告知這東西要保密，並不是一張紙保密協定，國防部開會會有做單子，資料擺這邊要簽好這個，開完會之後資料留著，開完會保密切結有到。
媒體追問保密協定似乎沒約束力？邱國正說，國防部開會都有約束到，不能說哪些人捕風捉影，名嘴專家都有他們的見解都予以尊重，不會跟他們辯解，坦白講，任何一項事情推動能公開的絕對公開，沒有私下作業的問題，他跟黃曙光談到的確壓力很大，沒有指名哪個人，國家外交問題，很多國家沒有邦交，都談論如何克服困難，沒有去對任何人做評論。
邱國正強調，軍方作推動都如期如時完成，現在潛艦可以發展這地步，從民國105年建案，然後備料、設計，到民國108年5月開工，目前都還按節點在管制。
媒體追問，有一個說法是說要爭取預算？邱國正回應，大家取得一致共識，一定要經過測評，測評完了穩了，才能投入下一艘，這很合理，沒有講哪一個人去阻攔，沒有這問題。
媒體問是否有查到馬文君在這案有無疑慮，邱國正說，「沒有」，馬文君很認真，都一直質詢這些；他記得去年年初，馬有交一份資料給軍方，後來軍方研判以後，派人去跟她說明，而說明完後，馬文君講「我一樣交給法」，軍方予以尊重，他倒沒有揣測誰洩密、誰冤枉，一切法來作界定，大家比較公平。