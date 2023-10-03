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美元指數漲破107！日圓一度下探149.9　新台幣早盤也貶破32.3元

▲美元指數更強衝上107，日圓盤中貶至149.9兌1美元，新台幣兌美元今（3）日早盤也貶破32.3元。（圖／記者顏真真攝）
▲美元指數更強衝上107，日圓盤中貶至149.9兌1美元，新台幣兌美元今（3）日早盤也貶破32.3元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在美國政府關門危機暫告解除，加上經濟數據支持美國聯準會 (Fed) 讓高利率維持更長時間，美元指數持續漲勢，並在睽違10個月後重返107之上，日圓兌美元一度貶至149.9價位，新台幣兌美元今（3）日早盤也止升回貶，並進一步貶破32.3元，一度來到32元，貶值7.5分，目前在32.295元震盪整理。

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美國國會在兩黨的支持下通過臨時撥款法案，並送交總統拜登簽署，在最後一刻避免停擺危機，也降低市場對美債的需求，美國10年期公債殖利率周一最高觸及 4.71%。與此同時，美國經濟數據再度支持聯準會 (Fed) 高利率維持更長時間的看法，美元指數持續堅挺，並突破了107之上，一度來到10.7.12。

亞洲市場韓國及中國仍休市中，日圓在美元續強之下，持續向150靠攏 ，一度貶至149.9兌1美元，目前在149.86附近震盪，離岸人民幣兌美元也貶值，來到7.322附近。

至於新台幣匯價前一交易才終止連4貶，今日早盤在美元指數站上107及台股開低之下，新台幣兌美元一開盤就回貶，以32.26元、貶值2.3分開出，隨後進一步貶破32.3元，來到32.312元，貶值7.5分，目前在32.295元震盪整理。

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