微軟執行長：谷歌搜尋壟斷市場　競爭對手難出頭

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自2009年來，微軟的Bing一直努力與Google競爭，企圖擴大市場占有率，但納德拉表示，Bing永遠無法與這個搜尋引擎巨頭競爭，主要原因是Google與蘋果之間的交易。
納德拉在緊張的交叉詰問中對Google律師說：「你可以說它很受歡迎，但對我來說，它占據主導地位。」
繼美國司法部20多年前就Windows作業系統壟斷市場對微軟提出訴訟後，這場為期3個月的審判是美國政府對大型科技公司提出的最重大反托拉斯案件。
納德拉大體上支持政府論點，即Google從主宰全球的搜尋引擎獲取資料，進而產生網路效應，這只會讓Google成為廣告商和用戶更強大的工具。
納德拉說：「當你沒有（市場）占有率時，就更難取得突破了。」
納德拉表示，分銷是搜尋引擎成功的關鍵，微軟準備向蘋果支付高昂費用，讓Bing成為iPhone網路瀏覽器Safari的預設搜尋服務。
納德拉說：「現在，在Windows更改預設狀態最容易，在行動裝置上則最困難。」
他說，大家「早上起床、刷牙，然後使用Google引擎搜索」已經成了一種習慣。
他還說：「如果讓Bing成為Safari的預設設置，將改變遊戲規則。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1121003