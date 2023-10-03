颱風小犬海警持續！全台水庫皆在高點 經濟部：強化調節操作
中央氣象署持續發布中度颱風小犬海上警報，經濟部開設緊急應變小組二級，全台水庫目前皆處高水位，除了翡翠水庫之外，其餘水庫皆破9成，經濟部水利署今（3）日表示，將強化水庫調節操作，確保供水穩定，由於氣候變遷影響降雨不確定性，仍需節水審慎因應，目前處於「放水」警戒的水庫包括湖山以及曾文水庫。
記者鄭妤安／台北報導
氣象署於昨（2）日23時30分發布小犬海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級隨即開設，經濟部水利署暨所屬各分署主動提供地方政府應變情資，隨時提供支援協助，對於易致災防汛熱點及易成孤島地區，已預先部署各式機具待命應變，提醒縣市政府滯洪池預先放空，抽水站預降水位，雨量達到警戒值地區，也提供資訊注意淹水熱區如涵洞地下道交通管制，以保障人民生命財產安全。
根據最新氣象資訊指出，小犬颱風接近台灣時將達中颱上限，花蓮、台東及恆春半島目前為颱風首當其衝影響區域。另外，因東北季風影響，宜蘭、基隆及雙北地區也會帶來雨勢，各河川分署在風雨影響前，持續落實執行各項防颱措施確認，完成人員、機具待命， 全台70座滯洪池、1653部抽水機、197座抽水站、1854部淹水感測器、1萬4559公尺防水擋板、20萬5553個防汛塊、1547位防汛志工、540個防災社區已完成預備或佈署，隨時視需要啟動上場 。
全台水庫目前皆處高水位，除了翡翠水庫蓄水率70%外，其餘水庫皆破9成，水利署強調，將強化水庫調節操作，確保供水穩定，由於氣候變遷影響降雨不確定性，仍需節水審慎因應，不能掉以輕心。
目前處於「放水」警戒的水庫包括湖山以及曾文水庫，官員提醒，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。
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