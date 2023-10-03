邵雨薇「大尺度成人直播」姿勢狂換 曹佑寧羞喊：忍不住偷笑
在愛情科幻影集《火星上的維納斯》中，邵雨薇身為「世界上唯一的女性」，為了讓男性了解結婚生子的過程，歷經相親、披白紗結婚，這些過程全都被曝光在眾人面前，甚至和曹佑寧一起上演「大尺度成人直播」戲碼，兩人特地親身示範行房姿勢，曹佑寧直呼，「這一場直播戲真的滿害羞的，因為現場的光打得很亮，很赤裸。」
記者羅凌筠／綜合報導
曹佑寧表示，兩人有共識不能看起來像「色情片」，所以各自拿捏好尺度，「不管是聲音或呼吸，都需要互相一起配合。」該場戲其實是透過讓觀眾「產生錯覺」，他說：「過程覺得很好玩，會忍不住偷笑。」
邵雨薇表示拍該場戲時沒有防護措施，「因為我們就穿著一般睡衣！」但為了畫面效果，她和曹佑寧一起腦力激盪，想像有哪些運動和上床姿勢相似，也和導演溝通如何拍攝，還為了不同鏡頭拍攝多次，她笑言：「我們不停地動，拍完很像做了一場運動，很累！」
CJ ENM HK愛情科幻影集《火星上的維納斯》在friDay影音和Hami Video上架，分別攻佔台劇排行第1名和第2名，串流影視平台Youku、新加坡的新電信e樂頻道、TV GO以及CAST.sg同步上架。柬埔寨PNN TV & PNN Plus、香港和馬來西亞緊接登場。