好油大翻車跟風仔刪文！林俊憲諷：藍白政治人物不眠之夜

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林俊憲說，還記得兩個禮拜前，國民黨立委曾銘宗要求好油恐嚇案若不儘速破案，就要杯葛施政報告，不斷追問偵辦要多久，這不就破案了嗎，此外這名傳訊威脅的黨工，甚至就在曾銘宗主掌的政策會，國民黨立委用自己旗下黨工犯下的案件來杯葛政府，「要不要再讀一遍有多荒謬？」
林俊憲表示，這件事還有個莫名其妙的地方，整起案件的操作也太過「精密」，好油先是上某個「沒有立場」的前立委（黃國昌）直播，演出足以角逐金馬的哭戲，然後緊接而來就是大量藍白政治人物跟著一起聲援痛罵政府，這麼多有頭有臉的人敢就這樣幫疑點重重的事背書，難道只會是這名國民黨工個人的行為「上層毫不知情？我不認為」。
至於國民黨昨天半夜緊急發出聲明，林俊憲指出，整篇文章中看不到「道歉」兩個字，明明是自己黨工的行為，卻寫得好像公園樹下的阿北在評論時事一樣，完全不干他們的事，然後大量跟風造謠的藍白人物們，看起來是一整晚都沒睡，忙著把自己翻車的文章刪掉就想了事，「用『可恥』都不足以描述有多惡質」。
最後林俊憲表示，傷害已經造成，造謠成本就是這麼低，澄清的人疲於奔命，難怪會成為藍白愛用手段。批評他們不願意負責，也負責不起，最好的方法就是不再讓他們掌握公權力，「否則真相永遠沒有大白的一天」。